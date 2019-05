Silber - Explosiv wie Mike Tyson aus der Ecke!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das war ein richtig starker Wochenabschluss des weißen Metalls. Nach einem erneuten Tief innerhalb unseres Zielbereichs melden die Bullen sich zurück und stürmen aus ihrer Ecke wie Mike Tyson in seinen besten Tagen.

Die Bären haben zum Glück kleine Ohren, sonst hätte man da bestimmt ein Stück abgebissen. Nun stellt sich die Frage zur neuen Woche, können die Bullen den Druck halten und wichtiger noch, war es das mit der Korrektur?

Nun wir haben unseren Zielbereich erreicht und zweimal erfolgreich nach Norden verlassen.

Wobei der aktuelle Anlauf und das Reversal weitaus eindrucksvoller waren und so ziemlich der stärkste Anstieg in Silber der letzten Wochen und sogar Monate war. Eigentlich eine ideale Formation und Bewegung, ein nachhaltiges Tief einzuläuten. Wir hätten zwar gerne nach dem Unterschreiten von $14.70 ein Anlaufen von $14.36 gesehen, aber wie bereits geschrieben, jeder Cent kann in dieser Region die Wende bringen. Wir werden im morgigen Silberupdate exakt auf die Situation im Silber und unsere Long Positionierung eingehen, testen Sie unsere täglichen Updates und Trefferquote kostenlos über unsere brandneue Homepage mit Live Tradingroom unter www.hkcmanagement.de