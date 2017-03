Silber: Es geht steil nach oben

Silber gelang zum zweiten Mal in diesem Monat der Ausbruch aus dem zuvor mittelfristig gehaltenen Abwärtstrend. Die seit Mitte März steigende Tendenz führte die Notierungen bislang auf ein Hoch bei 18,23 US-Dollar, wodurch sie sich nur noch knapp unter Jahreshoch befinden.

Seit Mitte März geht es beim Silberpreis anhaltend aufwärts. Den Notierungen gelang dadurch der Ausbruch aus dem seit Juli letzten Jahres gehaltenen Abwärtstrend. Ebenso überquerte Silber die aktuell bei 18,03 US-Dollar verlaufende 200-Tages-Linie und befand sich mit dem Hoch von gestern bei 18,23 US-Dollar nur noch knapp unter dem Anfang des Monats erreichten Jahreshoch bei 18,48 US-Dollar. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN SE4C75 auf einen nun steigenden Silberpreis zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 3,25 Euro und liegt dabei seit der ersten Vorstellung mit 18 Prozent im Plus. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiter steigenden Silberpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann sie durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses bereits über dem ersten Vorstellungskurs von 2,72 Euro absichern.

Silber (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SE4C75) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Silberpreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 15,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten 200-Tage-Linie bei 17,70 US-Dollar platziert und auf bestehende Positionen angewendet werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 2,82 Euro. Nach oben könnte sich auf Sicht ein Ziel um 21,13 US-Dollar ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 6,4 zu 1.