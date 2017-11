Silber: Entscheidung steht bevor

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis befindet sich derzeit in einer entscheidenden Phase. Noch bewegt er sich wie in den letzten Wochen zur Seite, diese Phase könnte aber mit einer seit Anfang Oktober entstandenen Dreeicksformation schon bald zu Ende gehen. Mit einem Ausbruch nach oben könnte eine Chance von 100 Prozent entstehen.

Vom Silberpreis gab es in den letzten Wochen zugegebenermaßen nur wenig Spannendes zu berichten. Seit Mitte September machten es sich die Notierungen in einer Breite zwischen 16,50 und 17,50 US-Dollar gemütlich und schienen zuletzt nur wenig Anstalten zu machen, aus dieser zur Seite laufenden Tendenz in die eine oder andere Richtung ausbrechen zu wollen. Wer jedoch die Tiefpunkte seit Mitte des Jahres verfolgt und verbindet, erhält eine ansteigende Gerade um aktuell 16,80 US-Dollar, die vor allem seit Anfang Oktober auf der Unterseite dem Silberpreis als Unterstützung dienen kann. Zusammen mit den beiden letzten Hochs lässt sich daraus eine Dreiecksformation konstruieren, deren Oberseite derzeit um 17,40 US-Dollar beschrieben werden kann. Gelingt den Notierungen der Ausbruch nach oben mit Notierungen über der fallenden Widerstandslinie bzw. über den letzten Hochs bei 17,38 und 17,47 US-Dollar, könnte dies einen Anstieg bis zum Hoch von Mitte April bei 18,65 US-Dollar einleiten. Um sich diese Chance zu bewahren, sollte der Silberpreis jedoch nicht mehr unter die letzten Tiefs fallen.

Silber (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 17,38 / 17,47 / 18,21 / 18,65 Unterstützungen: 16,82 / 16,51 / 16,30 / 16,09

Mit einem Mini Future Long (WKN SC4NQF) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Silberpreis ausgehen, mit einem Hebel von 10,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 5,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter dem letzten genannten Tief im Basiswert bei 16,65 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich hier zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,07 Euro. Ein Ziel eines steigenden Silberpreises könnte sich auf kurze Sicht um 18,65 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,2 zu 1.