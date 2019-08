Silber: EMA 200 zeigt sich sehr effektiv

Bereits seit etwas mehr als drei Wochen steckt der Silberpreis unter dem 200-Wochen-Durchschnitt fest und kann mit einem merklich steigenden Goldpreis nicht mehr mithalten. Das wiederum baut in dem Edel- und Industriemetall allerdings merklichen Druck auf, irgendwann wird der Knoten dynamisch auf der Oberseite gelöst werden müssen und dürfte einen äußerst starken Kurssprung hervorbringen.

Seit dem Doppelboden aus der zweiten Jahreshälfte 2018 hat der Trendverlauf beim Silberpreis gedreht und ist nun aufwärts gerichtet. Nach einer ersten Kaufwelle auf 16,21 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres folgte eine zwischengeschaltete Konsolidierung, im Sommer dieses Jahres konnte der mittelfristige Abwärtstrend überwunden werden und führte direkt an den 200-Wochen-Durchschnitt um 16,60 US-Dollar weiter rauf. Dort endete jedoch auch die vorausgegangene dynamische Aufwärtsbewegung, seither schleicht der Silberpreis knapp darunter in einer ausgeprägten Handelsphase seitwärts. Fallen will der Preis jedoch auch nicht, die Angst der in Aktien investierten Anleger stabilisiert dieses Edelmetall und vor allem deutsche Staatsanleihen. Es könnte gut möglich sein, dass nach Auflösung der aktuellen Seitwärtsbewegung der Silberpreis wie ein Champagnerkorken abgeht und mit dem Kursanstieg beim Gold gleichzieht. Noch müssen sich Investoren jedoch gedulden, eine Long-Strategie kann aber schon jetzt erörtert werden und entsprechende Marktordern beim jeweiligen Broker aufgegeben werden.

Long-Positionen werden erst bei einem eindeutigen Ausbruch (mindestens per Tagesschlusskurs) über das Niveau des EMA 200 bei aktuell 16,60 US-Dollar interessant. Als kurzfristiges Ziel lässt sich dann das Niveau von 17,32 US-Dollar ableiten, darüber könnte es bei entsprechender Kaufdynamik sogar bis rund 18,00 US-Dollar weiter rauf gehen. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF711V ließe sich binnen kürzester Zeit eine Rendite von 120 Prozent erzielen, sobald die Sektkorken geknallt haben. Als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von nicht mehr als zunächst 16,00 US-Dollar angesetzt werden. Eine engmaschige Beobachtung sämtlicher Werte in der aktuelle äußerst volatilen Handelsphase gepaart mit einer unberechenbaren Politik der USA bleibt unerlässlich!

Sollte der Silberpreis auf Wochenbasis unerwartet unter 15,85 US-Dollar einbrechen, kämen direkte Verluste auf 15,50 US-Dollar ins Spiel. Im Zuge dessen sollten Marktteilnehmer noch mit einem Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 15,39 US-Dollar rechnen, eher der Silberpreis eine merkliche Stabilisierung erfährt und kurzzeitig in eine Gegenbewegung übergeht.

Silber (Troy Ounce - Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16,56 // 16,78 // 17,12 // 17,32 Unterstützungen: 16,21 // 16,12 // 15,92 // 15,63

Fazit

Noch liefert Silber keine eindeutigen Kaufargumente, erst über dem 200-Wochen-Durchschnitt und der Marke von mindestens 16,60 US-Dollar können Käufer die Korken knallen lassen und den Silberpreis in Richtung 17,32 US-Dollar aufwärts drücken. Übergeordnet bestünde sogar die Möglichkeit bis rund 18,00 US-Dollar in einem einzigen Kursschub zuzulegen. Über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF711V ließe sich binnen kürzester Zeit eine Rendite von 120 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, ist aber auch nicht höher als das Niveau von 16,00 US-Dollar anzusetzen. Daraus ergeben sich im vorgestellten Schein ein Ausstiegskurs von 0,34 Euro, das Ziel ist bei maximaler Ausdehnung auf 18,00 US-Dollar bei 2,13 Euro vorzufinden. Als Anlagehorizont werden voraussichtlich nur wenige Handelstage erforderlich sein, eine engmaschige Beobachtung daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF711V

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,92 - 0,93 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 15,38 US-Dollar

Basiswert: Silber (Troy Ounce) KO-Schwelle: 15,38 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 16,41 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,13 Euro Hebel: 15,73

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Vontobel

