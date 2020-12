Silber: Droht bald die große Knappheit?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Eine beschleunigte Einführung der Elektromobilität wird derzeit nicht nur von den Klimaschützern stark propagiert. Auch die Politik hat den Ball aufgenommen und einzelne Länder bzw. US-Bundesstaaten sind bereits dazu übergegangen, sich ehrgeizige Ziele zu setzen.

Während dies geschieht, erlebte das Silber in den letzten Wochen einen starken Preisrückgang. Solche Abverkäufe weisen normalerweise auf eine sinkende Nachfrage hin. Im Fall des Silbers dürfte die Lage wohl eine andere sein, denn viele Investoren haben immer noch nicht verstanden, dass Silber ein ausgesprochen „grünes“ Metall ist.

Es wird in großen Mengen verbaut in Solarzellen und Automobilen. Werden Letztere auf den Antrieb mit Strom oder Wasserstoff umgestellt, steigt der Silberverbrauch pro Fahrzeug in Zukunft stark an. Während pro Auto mit Verbrennungsmotor weniger als eine Unze (31,1 Gramm) Silber benötigt wird, sind es bei einem Hybridfahrzeug schon 1,5 Unzen. Reine Elektrofahrzeugen benötigen mit zwei Unzen nochmals signifikant mehr Silber.

Was das für den Silberverbrauch bedeutet, wenn wie geplant bis 2050 die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge einen Elektro- oder Wasserstoffantrieb aufweisen soll, dürfte nur den wenigsten Anlegern momentan klar sein.

Der Silberpreis ist eine unberechenbare Zeitbombe

Derzeit ist Newmonts Penasquito Mine in Mexiko die weltweit größte Silbermine. Sie wird im Tagebau betrieben und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 50 Quadratkilometern. Das Loch im Boden ist somit alles andere als klein und überschaubar. Dennoch werden 130 neue Silberminen dieser Größe benötigt, sollen all jene Solaranlagen und Elektrofahrzeuge bis 2050 an den Start gehen, von denen die Klimaschützer heute träumen.

Bei derart niedrigen Silberpreisen wie aktuell, werden diese 130 großen Silberminen ganz gewiss nicht entwickelt werden und schon gar nicht schnell. Auch wenn der Silberpreis stark steigen sollte, müssen immer noch zehn – bei großen Minen sogar eher 15 Jahre Entwicklungszeit einkalkuliert werden, ehe das erste Edelmetall gefördert werden kann.

Hält die aktuelle Entwicklung hin zu mehr Elektrofahrzeugen und mehr erneuerbarer Energie an, dürfte das auf den Silberpreis nicht ohne Auswirkungen bleiben. Wird der Markt sich des zu erwarten gewaltigen Defizits erst einmal bewusst, dürften früher oder später Panikkäufe einsetzen, die den Silberpreis zu einer finanziellen Zeitbombe mutieren lassen.





