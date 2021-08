Silber: Deutlich angeschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der "kleine Bruder" vom Gold kam in den letzten Börsensitzungen analog zum Goldpreis ebenfalls kräftig unter die Räder!



Notierte das Edelmetall am 04.08.21 im Hoch noch bei 26,01 US Dollar, rauschte der Kurs am 09.08.21 intraday sogar bis auf 22,36 USD in die Tiefe, ehe eine Erholung auf diesen Ausverkauf einsetzte. Zur Stunde laufen (wie auch gestern) Stabilisierungsversuche im Bereich um 23,30 / 23,50 USD. Wir sehen hier jedoch noch kein vernünftiges Chance/Risiko Verhältnis, um bereits wieder Longpositionen zu eröffnen. Daher würden wir auf klare Umkehrsignale warten.





Silber Tageschart

Finanztrends Video zu Silber





