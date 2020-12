Silber: Chartcheck - breite Range!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der "kleine Bruder des Goldes" bewegt sich nun bereits seit Mitte September in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 21,60 und 25,60 US Dollar (siehe Chart). Wer Rangetrading bevorzugt, kann somit weiterhin an der unteren Trendbegrenzung kaufen und an der oberen Trendkanallinie verkaufen.



Vorteil hierbei ist, dass man den StopLoss für den Trade jeweils recht eng knapp oberhalb bzw. unterhalb des Trendkanals platzieren kann und somit ein geringes Verlustrisiko bei sehr guten C/R Verhältnis erzielt. Am heutigen Donnerstag notiert der Silberpreis zur Stunde bei 23,90 USD.



Silber Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.