Silber Chartbook: Ein silberner Lichtblick in schwierigen Zeiten

2020 war ein herausforderndes Jahr. Wir sehnen uns nach etwas Frieden und Trost. Weihnachten steht vor der Tür, aber auch das kann eine Herausforderung sein. Ausflüge in das Einkaufszentrum sind nicht ohne Risiko, und für viele hatte dieses Jahr auch gewaltige wirtschaftlichen Herausforderungen. Warum nicht in Zeiten wie diesen den Reichtum bewahren und statt Kleidung, die aus der Mode kommt, Spielzeug, dem man entwächst, und Gadgets, die veralten, Silbermünzen verschenken? Ein silberner Lichtblick in schwierigen Zeiten.

Wir sprachen das ganze Jahr über von einer physischen Silberkäufen und haben uns günstige Einstiegspunkte eingefangen, die in Echtzeit in unserem kostenlosen Telegrammkanal geteilt wurden.

Vor zwei Wochen prognostizierten wir einen vorübergehenden Rückgang im Edelmetallsektor, der sich manifestiert hat. Unserer Meinung nach ist dies möglicherweise der letzte billige Einstiegspunkt für den physische Kauf des wertvollen Gutes, das Ihrer Familie mehr als nur eine vorübergehende Freude bereiten könnte. Ein Geschenk, an das man sich erinnern wird, dass Sie die Weitsicht für einen notwendigen Übergang von einer instabilen Fiat-Währung zu einem vermögenserhaltenden Geschenk hatten, das noch jahrelang an Wertzuwachs schenkt.

Das oben Gesagte mag wie ein billiger Werbespot klingen, aber wir sind keine Verkäufer, wir profitieren nicht von Ihrer Entscheidung, Silber zu kaufen, wir glauben wirklich an den Wert von Silber und geben dieses Geschenk in diesem Jahr unseren eigenen Familien.

Silber Monatschart, Warum so optimistisch?Silber in US-Dollar, Monatschart vom 3.Dezember 2020

Was macht uns auf lange Sicht so optimistisch? Wenn Sie die obige Monatsgrafik betrachten, finden Sie ein saisonales Muster über die letzten acht Jahre, das auch in unserem untypischen Jahr 2020 stabil geblieben ist. Die Preise sanken jedes Jahr im November wie ein Uhrwerk (und in den vorhergehenden Monaten).

Noch wichtiger sind die Zahlen von diesen Tiefstständen im November bis zu den Höchstständen im Februar (gelb markiert). Dies ermöglicht den langfristigen Marktteilnehmern einen Einstiegsvorteil, um das Risiko zu reduzieren. In Verbindung mit unserer Quad-Ausstiegsstrategie ist dies eine Möglichkeit, „einzusteigen“ und Risiken zu eliminieren, indem man in diesem „summierten Vorteilen“ Dreimonatszeitraum Teilgewinne mitnimmt.

Bei einer Durchschnittsberechnung der bisherigen Fortschritte erhalten wir einen Prozentsatz von +13,81%. Projiziert man dies auf den diesjährigen November, so ergibt sich ein Ziel von 24,91 USD als anfängliche Schubwahrscheinlichkeit für einen längerfristigen Handel. Lassen Sie uns noch die wichtige Tatsache hinzufügen, dass alle früheren Prozentsätze berechnet wurden als Silber in einer Seitwärtsspanne handelte. Daher kann die diesjährige Prognose viel höher ausfallen, da sich Silber jetzt in einem Aufwärtstrend befindet.

Silber Tageschart, Geplant und ausgeführt wie ein Uhrwerk:Silber in US-Dollar, Tageschart vom 4.Dezember

Neben dem Aufladen unserer physischen Bestände initiierten wir auf der Grundlage des vorherigen Chartvorteils unter anderem auch einen größeren Wendepunkthandel am 30. November. Wie üblich veröffentlichten wir diesen Eintrag in Echtzeit auf unserem kostenlosen Telegrammkanal. Wir erwarteten, dass an diesem Tag die Kurse auf das finale November-Tief gedruckt würden. Wir nahmen diesen Schritt auch schon zwei Wochen vorher vorweg, wie zu diesem Zeitpunkt im Wochen-Chartbook angegeben.

Wie das vorherige Monatsdiagramm zeigt, gab es Fälle, in denen der Dezember noch niedrigere Tiefststände brachte. Für den kurzfristigen Trader ist dies von Bedeutung. Aus der Perspektive des täglichen Positionshandels (siehe Tages-Chart oben) könnte man mit der Restposition ausgestoppt werden und ein Wiedereinstieg wäre erforderlich. Ab sofort sichern Teilgewinne einen profitablen Handel mit einem Stop auf dem Break-Even-Einstiegsniveaus. Die Preise befinden sich genau an einem aussagekräftigen Volumenanalysepunkt (POC) (rote horizontale Linie). Wir handeln auch am Mittelwert (blau gepunktete Linie, die eine Preisausweitung in beide Richtungen ermöglicht. Somit wartet der Markt darauf, dass eine Zeitungsnachricht ihre nächste kurzfristige Richtungsänderung auslöst.

Silber Wochenchart, Niemand kennt die Zukunft:Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 3.Dezember 2020

Auch wenn niemand die Zukunft kennt und wir auch keine Kristallkugel haben, kann man die Chancen zu seinen Gunsten stapeln. Dieser Handel zeigt, dass dies nicht schwer sein muss, sondern lediglich die Ausnutzung der gestapelten Chancen mit Disziplin erfordert.

Der Wochenchart zeigt nach einem steilen Aufwärtstrend einen gesunden Preisrückgang. Mit unserem Einstiegspreis von 21,93 USD am 30. November hatten wir bereits einen Aufwärtstrend von fast zehn Prozent (wir haben den Handel auf der Grundlage unserer Quad-Ausstiegsphilosophie finanziert und befinden uns nun mit der verbleibenden Positionsgröße in einer risikofreien, profitablen Position).

Die Wahrscheinlichkeiten deuten auf die Möglichkeit hin, dass der Silberpreis die andere Seite der Seitwärtsspanne und möglicherweise darüber hinaus noch mehr erreichen kann. Die Analyse des ganz großen Zeitrahmens ergibt außerdem ein Bild für Silber, das noch viele Jahre lang glänzen wird!

Ein silberner Lichtblick in schwierigen Zeiten:

Typischerweise ist Weihnachten eine große finanzielle Ausgabe. Mit unserer Silber-Geschenkidee beschenken Sie sich auch selbst, da Sie das Familienvermögen erhalten.

Unsere Empfehlung basiert nicht auf Nostalgie oder anderen romantischen Gefühlen. Wir glauben, dass das Preisniveau von Silber, das derzeit nahe 24 USD gehandelt wird, auf Sicht von vielen Jahren ein niedriges Niveau darstellen wird. Wir glauben, dass der physische Erwerb hier ein echtes Schnäppchen ist. Man könnte spekulieren, dass dieses Edelmetall auf dreistellige Zahlen zusteuert.

