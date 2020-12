Silber Chartbook: Die Freiheit durch Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Es gibt viele Vorteile des Besitzes von physischem Silber. Wir haben in früheren Chartbüchern verschiedene Vorteile für Silber als Methode zur Vermögenserhaltung erwähnt. Ein weiteres Feld ist der Schutz Ihrer Privatsphäre durch nicht zurückverfolgbare Transaktionen. Was weniger erwähnt wird, ist die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Wir haben uns an die Annehmlichkeiten der modernen Welt gewöhnt, aber stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Sie einfach keinen Strom mehr haben. Allein der Verlust Ihres Smartphones kann ein Dilemma sein. Ein Schritt weiter, falls die Abhängigkeit von einem Computer nicht schon so viel Macht haben sollte, wäre dass Sie nicht in der Lage sind, Lebensmittel oder Benzin zu kaufen. Die Freiheit durch Silber.

Was wir damit sagen wollen, ist, dass im Falle einer Hyperinflation, in der Bargeld seinen Wert verliert, Gold und Bitcoin möglicherweise nicht als Absicherung ausreichen!

Silber Tageschart, Die Wahrscheinlichkeitsannahme der letzten Woche hat sich bestätigt:Silber in US-Dollar, Tageschart vom 11.Dezember 2020

Wir haben den obigen Tageschart in der Silber-Chartbook Publikation der letzten Woche veröffentlicht. Darüber hinaus haben wir diese erwartete Preisbewegung durch unsere „Silver Daily Calls“ mit Echtzeit-Einträgen in unserem kostenlosen Telegram-Kanal begleitet.

Silber Tageschart, Eine Woche später:Silber in US-Dollar, Tageschart vom 17.Dezember 2020

Der Markt bewegte sich freundlicherweise wie geplant. Ein sanftes Eintauchen des Kurses kurz nach Veröffentlichung des Chartbuchs in die extrem risikoarme Einstiegszone (Unterstützung) ermöglichte den Aufbau einer Kernposition. Gefolgt von teilweisen Gewinnmitnahmen auf Basis unserer Quad-Exit-Strategie, um das Risiko zu eliminieren. Das ermöglicht uns (zusätzlich zu den Reload-Positionen) der Restposition eventuell höhere Kursniveaus für weitere Ausstiege zu sehen.

Dies ist in unseren Augen eine konservative Methode für den Positionsaufbau und gleichzeitig konsequente Gewinnmitnahmen.

Silber Wochenchart, Sauberes Diagramm:Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 18.Dezember 2020

Wenn wir uns von den nervösen kleineren Zeitrahmen lösen und das größere Bild erforschen, können wir sehen, dass Silber sehr sauber und präzise gehandelt wird. So volatil wie dieses Instrument auf Intraday-Charts gehandelt wird, ist es doch aufgrund seiner hohen Liquidität eines, auf das man sich durch gründliche technische Analyse verlassen kann.

Ein genauerer Blick auf den wöchentlichen Zeitrahmen zeigt eine steile Bewegung nach oben, die im März dieses Jahres begann. Mit einem atemberaubenden Gewinn von 156 Prozent. Vom Hoch fiel der Preis bis zum 0,618 Fibonacci-Level zurück, um dort einen elf Wochen breiten Doppelboden zu bilden. Dies markierte den Boden einer Bullenflagge, die zwei Wochen später ihre obere Widerstandslinie durchbrach.

Es ist vor allem die Volumenanalyse der gesamten Bewegung, die die neu gefundene Unterstützung untermauert. Sie liegt genau in der Mitte der Seitwärtshandelszone zwischen 26 USD und 22 USD, bei 24,14 USD. Folglich halten wir diesen Punkt für den wahrscheinlichsten Abprallpunkt für das nächste Retracement. Ein risikoarmer Einstiegspunkt, falls Sie gerade noch nicht positioniert sind. Mit diesem präzisen Handel in der Gegenwart und Vergangenheit werden Projektionen in die Zukunft wahrscheinlicher.

„A=B“ ist als solcher unser nächster großer Zielpunkt identifiziert. Wir haben uns erlaubt, auf dem Weg bis zu diesem Ziel vermeintliche Widerstandspunkte aufzuzeigen. Silberpreise für mögliche Teilgewinnmitnahmen in angenommenen Verteilungszonen.

Der größere Zeitrahmen zeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser letzte Wendepunkt einer ist, auf den man zählen kann. Dies spricht für einen physischen Silbererwerb, der eine gute Chance hat, mit der Zeit für die genannten Annehmlichkeiten und die Freiheit der Unabhängigkeit zu sorgen. Folglich besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, Ihrem Vermögenserhalt ein gewisses Maß an Vermögenszuwachs hinzuzufügen.

Die Freiheit durch Silber

Was die größte Stärke eines Warentausches ausmacht, ist die Zugänglichkeit, wenn man sie braucht, und die Unabhängigkeit innerhalb begrenzter Umstände. Mit der Möglichkeit, dass der Preis für Edelmetalle pro Unze steigt, ist Gold selbst in kleinen Stückelungen nicht ideal für kleinere Transaktionen. Folglich übernimmt Silber eine wichtige Rolle. In Zeiten, in denen Regierungen das Internet kontrollieren können und Naturkatastrophen und Cyber-Attacken die Stromversorgung für längere Zeit ausfallen lassen könnten, scheint das Halten von physischem Silber ein No-Brainer für diversifizierten Vermögenserhalt und alltägliche Freiheiten zu sein.

