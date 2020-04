Silber: Calls mit hohem Potenzial bei Wiederaufnahme der Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Preisunterschied zwischen dem Goldpreis und dem Silberpreises (ISIN: XC0009653103) ist so groß wie noch nie. Notiert Gold relativ knapp unterhalb seines Allzeithochs so notiert Silber um 70 Prozent unterhalb des Allzeithochs aus dem Jahr 2011. Nach dem 30-prozentigen Absturz im Vormonat von 17 auf 12 USD konnte sich der Silberpreis in den vergangenen Wochen wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 15 USD erholen.

Risikobereite Anleger, die im aktuell turbulenten Börsenumfeld eine kurzfristige Investition in Edelmetalle in Erwägung ziehen und sich der Ansicht des Börsengurus Jim Rogers anschließen wollen, der derzeit eher auf Silber als auf Gold setzt, könnte ein Blick auf Long-Hebelprodukte auf eine Feinunze Silber interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 15,50 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf den Silberpreis mit Basispreis bei 15,50 USD, Bewertungstag 12.6.20, BV 1, ISIN: DE000PF2BA64, wurde beim Silberpreis von 15,13 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,086 USD mit 0,69 – 0,74 Euro gehandelt.

Setzt der Silberpreis seine Erholung in spätestens zwei Wochen auf 16 USD fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,04 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 14,256 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf Silber mit Basispreis und KO-Marke bei 14,256 USD, BV 1, ISIN: DE000MC82PR6, wurde beim Silberpreis von 15,13 USD mit 0,94 – 0,95 Euro taxiert.

Gelingt dem Silberpreis ein baldiger Anstieg auf 16 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Silberpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,60 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,839 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf Silber mit Basispreis und KO-Marke bei 13,839 USD, BV 1, ISIN: DE000HZ8MTZ6, wurde beim Silberpreis von 15,13 USD mit 1,24 – 1,30 Euro quotiert.

Bei einem Anstieg des Silberpreises auf 16 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,98 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Silber oder von Hebelprodukten auf Silber dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek