Silber: Bullen wieder mit voller Stärke da

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Am Donnerstag zeigte sich der Silber-Future im Vergleich zu seinem großen Bruder Gold vergleichsweise stark und konnte sich über zahlreiche Hürden hinwegsetzen. Damit nimmt das Edelmetall wieder Kurs auf seine Jahreshochs und könnte diese unter den gegebenen Umständen schon bald mit Leichtigkeit erreichen.

Zwischen Anfang 2021 und Oktober letzten Jahres korrigierte der Silber-Future talwärts, um 21,42 US-Dollar gelang anschließend ein Doppelboden. Dieser wurde mit dem jüngsten Ausbruch aus Anfang dieses Jahres über die notwendige Triggermarke von 25,40 US-Dollar abgeschlossen, anschließend erfolgte ein regelkonformer Pullback. Dieser reichte zwar etwas tiefer als die Trägermarke abwärts, aber das kann man unter Beachtung der Volatilität durchaus gelten lassen. Das somit auf mittelfristiger Basis aktivierte Kaufsignal könnte nun weiter fortgesetzt werden und erlaubt es frische Long-Positionen auf den weiteren Anstieg abzuschließen.

Long-Signal aktiv

Der durch den gestrigen Kursanstieg abgeschlossene Pullback dürfte vorläufig Kurspotenzial zurück an die aktuellen Jahreshochs bei 26,94 US-Dollar freigesetzt haben, mittelfristig wäre sogar ein Anstieg an 28,00 bzw. 28,74 US-Dollar bei dem Edelmetall möglich. Über ein entsprechend gehebelten Schein ließe sich hiervon überdurchschnittlich profitieren. Ein Bruch des 50-Tage-Durchschnitts verlaufend bei derzeit 24,41 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, hier könnte sich durchaus noch ein Fehlsignal mit Abschlagspotenzial zurück auf 23,35 US-Dollar anbahnen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25,84 // 26,06 // 26,94 // 27,47 US-Dollar Unterstützungen: 24,97 // 24,41 // 23,84 // 23,08 US-Dollar

Fazit

Der deutlich anziehende Silber-Future zum Ende dieser Handelswoche impliziert eine Fortsetzung des kürzlich aktivierten Kaufsignals, erste Ziele sind an den aktuellen Jahreshochs von 26,94 US-Dollar auszumachen, darüber im Bereich zwischen 28,00 und 28,74 US-Dollar. Hierfür könnte ein sukzessiver Einstieg beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX7CEC erfolgen. Hierdurch ließe sich insgesamt eine Rendite von 160 Prozent erzielen, Ziel des Scheins bei vollständiger Umsetzung der Idee läge in diesem Fall bei 4,69 Euro. Natürlich darf eine Verlustbegrenzung nicht fehlen, gemessen am Basiswert ist diese aber noch unterhalb des EMA 50 anzusiedeln. Das entspräche einem möglichen Ausstiegskurs im Schein von 0,74 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX7CEC

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,78 - 1,79 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 23,68 US-Dollar

Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 23,68 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 25,54 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,69 Euro Hebel: 13,0

Kurschance: + 160 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.