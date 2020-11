Silber: Bear Flag aufgelöst

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silber Future ist zum Ende der abgelaufenen Woche im Gleichklang mit dem Goldpreis abgetaucht, nur dass sich hier die Signallage bereits etliche Wochen früher herauskristallisiert hatte. Die Auflösung des vorausgegangenen Aufwärtstrends ist bärsich zu werten und könnte nun eine zweite große Verkaufswelle nach sich ziehen.

Nachdem der Silberpreis bei 29,86 US-Dollar Mitte dieses Jahres nach einer äußerst steilen Rallye seinen Peak erreicht hatte, ging das glänzende Edelmetall in eine gewöhnliche Konsolidierung über und setzt in einem ersten Schritt auf das Niveau des 61,8 % Fibonacci-Retracements um 22,90 US-Dollar zurück. Die folgenden Wochen waren anschließend von einem Aufwärtstrend geprägt, der allerdings schnell als bärische Flagge identifiziert wurde und Ende vergangener Woche regelkonform aufgelöst wurde. Damit deutet sich eine weitere Verkaufswelle an und kann für ein fortgesetztes Short-Investment genutzt werden. Bestehende Short-Positionen sollten nun mit einer engeren Stopp-Absicherung versehen werden, die nächsten Ziele lassen sich für den Silberpreis sehr gut auswerten.

Zweite Korrekturwelle gestartet

Kurzfristige Ziele sind aktuell an den Septembertiefs von 21,66 US-Dollar zu suchen, darunter wird ein weiterer Abschlag in Richtung der markanten Horizontalunterstützung und dem EMA 50 bei grob 21,00 US-Dollar wahrscheinlich. Sollte es an dieser Stelle zu keiner signifikanten Stabilisierung kommen, müssten weitere Abschläge in den etwas stärkeren Unterstützungsbereich zwischen 18,94 und 19,65 US-Dollar beim Silber Future einkalkuliert werden. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFX8W8 etwas näher ansehen. In deutlich ruhigeres Fahrwasser würde der Silberpreis dagegen erst oberhalb von 26,00 US-Dollar zurückkehren können, dann wäre ein Rücklauf sogar an die Jahreshochs um 29,86 US-Dollar vorstellbar.

Silber Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 23,00 // 24,40 // 26,00 // 27,63 Unterstützungen: 22,00 // 21,66 // 21,00 // 19,65

Fazit

Bei der aktuellen Entwicklung des Silberpreises käme sogar ein Direktinvestment über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFX8W8 in Betracht. Bei Rücksetzern auf rund 21,00 US-Dollar winkt rechnerisch eine Rendite von 100 Prozent, daraus ergibt sich ein Ziel im vorgestellten Zertifikat von 2,56 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 23,50 US-Dollar gemessen am Basiswert vorerst nicht überschreiten, um den Rohstoff etwas Luft für seine Schwankungen zu überlassen.

Strategie für fallende Kurse WKN: DFX8W8

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,16 - 1,23 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,20 US-Dollar

Basiswert: Silber Future KO-Schwelle: 24,20 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 22,67 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,56 Euro Hebel: 15,4

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: DZ Bank

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.