Silber vor Ausbruch? Kursziele und Extremzonen

Im Vergleich zu seinem großen Bruder (Gold) kommt der Silberpreis noch nicht so richtig in Fahrt. Bei einem Gold/Silber-Ratio von aktuell rund 79 Dollar ist Silber im Verhältnis zu Gold immer noch zu günstig. Das Median liegt langfristig betrachtet bei etwa 60 USD, sodass dem Silberpreis noch großes Potenzial zugerechnet werden kann. Unsere Analysten gehen davon aus, dass am Ende der kommenden Silber-Hausse (die vermutlich in einer Rohstoffpreisblase endet) das Gold/Silber-Ratio sogar in Richtung 40 USD notiert.



Auch hat der Goldpreis charttechnisch gesehen sein Hoch von 2011 bereits wieder erreicht.

Silber hingegen muss seinen Preis (von aktuell rund 24 Dollar) noch mehr als VERDOPPELN, um das Hoch bei knapp 50 USD erneut zu erreichen.





… Für ein längerfristiges Investment interessant, doch was tut sich aus kurzfristiger Sicht?



Tief und Wendetermin kam wie erwartet um den 04. Februar (diesen Zeitpunkt hatten wir für eine LONG-Allokation bei Gold genutzt und diesen innerhalb unsere Impuls Trading Strategie begleitet sowie phasenweise öffentlich über die Aufwärtsbewegung berichtet.).

Der Silberpreis befindet sich seitdem in einem intakten Aufwärtstrend, der vermutlich noch etwa eine Woche (+/-) andauern wird.



Der Fokus liegt derzeit an dem signifikanten Widerstandsbereich bei 23,80-24,00 USD (rote Zone). Ein Bruch macht den Weg frei bis an die Aktivitätszone von 24,50 sowie 24,70 USD.

Eine deutliche Reaktion dürfte sich bei XAGUSD spätestens am Hoch von Mitte November letzten Jahres bei 25,40 USD zeigen, wo ggf. SHORTS favorisiert werden.



Scheitern die Käufer an 23,80-24,00 USD so liegt eine erste Abwärtsreaktion bei 23,60 / 23,30 USD.

Deutliche Verkaufssignale entsteht jedoch erst durch einem (bestätigten) Bruch der 23,15-23,00 USD. Von einem erneuten Test der massiven Unterstützungszone bei rund 22,00 USD muss sodann ausgegangen werden.



Einen erfolgreichen Handelstag!

Global Investa



Hinweis:



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.