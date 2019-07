Silber vor dem Ausbruch

Silber befand sich viele Jahre in einer Abwärtsbewegung. Im Dezember 2015 fiel das Edelmetall auf ein Tief bei 13,60 USD ab. Danach kam es zu einer schnellen und starken Erholung auf 21,13 USD. Diese Erholung wurde aber anschließend wieder abverkauft. Im September 2018 notierte Silber bei 13,90 USD. Wir blicken auf die technische Einschätzung aus dem Blog der Citi. Anleger mit langem Horizont können hier bei Ophirum auch in physisches Silber investieren. Für Trader eignet sich der Turbo-Bull DM8JD1 von X-Markets.

Nach diesem Tief kam es zu einer kleinen Bodenbildung. Im Anschluss daran zog das Edelmetall bis an den Abwärtstrend seit Juli 2016 an, scheiterte aber mit einem Hoch bei 16,22 EUR an diesem Trend. Nach einem Rücksetzer durchbrach Silber in der letzten Woche den wichtigen Widerstand bei 15,59 USD. Dabei bildete das Edelmetall eine sehr lange weiße Kerze aus. In dieser Woche steigt Silber über 16,22 EUR an und nähert sich daher dem EMA 200 bei 16,67 USD an.



Rally erst am Anfang?

Der Ausbruch über 15,59 USD hat Silber mittelfristig größeres Potenzial eröffnet. Kurzfristig könnte die aktuelle Aufwärtswelle im Bereich um 16,67 USD allerdings ins Stocken geraten. Ein Rücksetzer wäre durchaus denkbar. Anschließend könnte es allerdings zu einer weiteren Aufwärtswelle kommen. Mittelfristig sind sogar Kurse um das Hoch aus dem Juli 2016 bei 21,13 USD möglich.

Sollte ein Rücksetzer allerdings zu Kursen unter 15,59 USD führen, dann würde sich das mittelfristige Bild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte die ganze Aufwärtsbewegung seit September wieder abverkauft werden. Abgaben bis 13,90 USD wären in diesem Fall möglich.

Quelle: Citi, eigene