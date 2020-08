Silber - Analyse und Wendetermine

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wenn man die Performance von Silber der letzten Monate betrachtet, ist und bleibt es für uns unerklärlich, dass Silber nach wie vor (zu) wenig Aufmerksamkeit in der breiten Maße erhält. Clevere Anleger und auch wir kauften antizyklisch und sehen in Silber eine unfassbare Jahrhundertchance. Allein in diesem Jahr wurde man bereits mit einem Plus von 130% in sagenhaft kurzer Zeit belohnt.

Nicht umsonst haben sich in den vergangenen Jahren einige Großanleger nebst Banken wie z.B. J.P. Morgan klammheimlich mit Unmengen an Silber günstig eingedeckt. Es ist utopisch zu glauben, dass diese derartig horrende Käufe eines immer noch stark unterbewerteten Rohstoffes tätigen ohne die konkrete Aussicht auf eine massive Gewinnsteigerung.

Seit März 2020 gab es bereits etliche explosive Impulsbewegungen, welche mit einem enormen Profit gehandelt werden konnten. Insgesamt verzeichnete Silber ein Plus von 130%. Kein anderes Asset konnte einen derartigen Anstieg zuletzt verzeichnen.

Täglich aufs Neue suchen professionelle Händler wie auch Retailer in ihrem Home-Office nach dem nächsten herausragenden Setup, um dieses bestmöglich und profitabel zu handeln.

Generell kann man in den verschiedenen Märkten immer wieder derartige Setups ausmachen und gewinnbringend nutzen. Das Geheimnis dabei: Man muss wissen, wo sie zu finden sind und auf was genau geachtet werden muss. So kann man in fast allen Phasen ganzjährig (!) entsprechende Tradingchancen für sich nutzen.

Wie oben bereits erwähnt, war Silber vor Kurzem ein genau solches Setup. Wichtig: Trotzdem ist die Chance im Silbermarkt noch längst nicht vorbei. Langfristig gesehen stehen wir trotz des zuletzt starken Anstiegs noch am Beginn eines noch viel fulminanteren Aufstiegs von Silber und rechnen mit noch weit höheren Preisen. Allerdings verläuft eine solche Phase nicht linear, sondern in Wellen.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere bereits veröffentlichten Analysen.

Aktuell erwarten unsere Analysten einen weiteren Anstieg mit anschließender Korrektur. Die genauen Wendetermine nebst Positionsmanagement geben wir unseren Abonnenten der G.I. Swing Trading Strategie bekannt.

Gold hat sein Hoch von 2011 bereits überschritten und gilt als Wegbereiter für seinen kleinen Bruder Silber. Mittelfristig besagen unsere Berechnungen, dass Silber sein Hoch von 2011 problemlos erreichen kann. Die Langfristzyklen beschreiben zudem einen mehrjährigen Aufwärtstrend (mit steigenden Hochs und Tiefs), der voraussichtlich seinen Hochpunkt im Februar 2024 ausbildet.

