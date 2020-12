Sikta Gold: Erste Bohrkampagne im Yukon mit erfolgreicher Bilanz

Es ist enorm, welches Pensum Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) in nur vier Monaten absolviert hat und welche Fortschritte in dieser kurzen Zeit erreicht wurden. Am 7. August 2020 begannen die ersten Bohrungen auf dem 376 Quadratmeter großen RC Gold Projekt im Yukon. Gestern hat Sitka bereits die Ergebnisse aller sechs Bohrlöchern präsentiert. Fünf waren fündig. Das ist eine erstaunliche Trefferquote, wenn man die Größenverhältnisse bedenkt: Was sind schon sechs Bohrungen auf einer Fläche, die so groß ist wie das Stadtgebiet von Köln?



Und Sitkas Geologen haben Präzisionsarbeit geleistet, denn sie haben auf Anhieb eine Discovery gelandet. CEO Cor Coe stellt fest: „Das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf RC Gold führte zur Entdeckung eines großen, robusten intrusionsbedingten Goldsystems.“ Zu den herausragenden Bohrergebnissen zählen 100,8 Meter mit 0,82 g/t Gold in der sogenannten Saddle-Eiger-Zone. (siehe Karte 1) Cor Coe ist überzeugt, „dass die Ergebnisse dieser ersten Bohrlöcher in den Saddle-Eiger-Zonen die Gehalte und die Größe widerspiegeln, die für eine wirtschaftliche Goldlagerstätte notwendig sind.“ Das lässt für 2021 hoffen! Sitka plant schon im kommenden Jahr eine erste Ressource für das Saddle-Eiger-Projekt.



Abbildung 1: Die Überblickskarte zeigt die riesige Explorationslizenz Sitkas zwischen dem Goldproduzenten Victoria Gold und AM Gold. Die Saddle-Eiger Entdeckung liegt nur rund 40 Kilometer nördlich von Victoria Golds Eagle Goldtagebau, der größten Mine im Yukon, die mit dem Slogan „Canada's Newest Goldmine" beworben wird. Der durchschnittliche Gehalt von Eagle Gold liegt bei 0,63 g/t Gold.Hinter dem Erfolg steckt viel Arbeit: 497 Bodenproben, 20 Gesteinsproben, 140 Meter Schürfungen und eine 42 Quadratkilometer große LiDAR-Luftbildvermessung. Auch Schürfungen und Bohrungen, die in anderen Bereichen des riesigen Grundstücks durchgeführt wurden, lieferten erste vielversprechende Goldergebnisse: Bohrloch DDRCRC20-006 erbrachte 2,47 g/t Gold und 23,2 g/t Silber auf 1,2 Metern in der Zone Big Creek und Schürfung BR20-01 lieferte 7,0 Meter mit 0,65 g/t Gold in einer großen Anomalie von >100ppb Gold im Boden bei Barney Ridge (Abbildung 1).Die Aktie von Sitka reagierte gestern eher schwach auf die Nachrichten und schloss bei 0,155 CAD sogar mit einem Cent im Minus. Allerdings wurden weniger als 200.000 Aktien gehandelt. Der Chart legt einen Widerstandszone bei 0,15 CAD nahe. Angesichts des Upsides für das kommende Jahr, könnte das für Anleger, die bereit sind ein großes Risiko einzugehen, eine Einstiegschance sein. Allerdings wird Sitka wohl spätestens im Frühjahr wieder frisches Geld benötigen. Ende September waren noch 1,2 Mio. CAD in der Kasse. Das wird sicher nicht für ein großes Bohrprogramm im Yukon reichen. Sitka verfolgt aber parallel noch aussichtsreiche Projekte in Nevada und in Arizona.