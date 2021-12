Signalwechsel und Erhöhung der Aktienquote

Obertshausen, 28. Dezember 2021 – Im Vates Parade Fonds wurde die Aktienquote von 33 auf 100 Prozent erhöht. „Damit folgen wir dem Signal der Vates-Ampel, die aufgrund einer Verbesserung der monetären Indikatoren von Gelb auf Hellgrün wechselte“, sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. Die Umsetzung erfolgt mittels S&P-Futures.

„Der jüngste Farbwechsel wurde zunächst von unseren Indikatoren für die kurzfristige Liquiditätssituation, also den reagibleren monetären Indikatoren, getrieben“, so Bente. Exemplarisch sind dabei die jüngsten Verbesserungen in den High-Yield-Spreads zu sehen. „Dies ist ein Indikator, der die Liquidationsversorgung in den riskanteren und besonders liquiditätsabhängigen Bereichen des Kapitalmarktes misst“, sagt Bente. Im Bereich der mittelfristigen Liquiditätsindikatoren sind bislang noch keine nennenswerten Verbesserungen zu verzeichnen, dies gilt insbesondere für die Selektivität des Aktienmarktes.

Um das jüngste Grün-Signal der Vates Ampel dauerhaft aufrechtzuerhalten, wäre es in den nächsten Tagen und Wochen nötig, dass sich die positiven monetären Tendenzen im kurzfristigen Bereich fortsetzen und diese Verbesserungen idealerweise auch auf den mittelfristigen Bereich übergreifen. Konjunkturell signalisiert die Vates Ampel allerdings unverändert Rückenwind für die Aktienmärkte.

Die Vates Invest GmbH, gegründet 2011, ist eine inhabergeführte Asset-Management-Boutique. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates. Das Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Seit 2014 verkörpert der Vates Parade Fonds die Portfoliomanagementstrategie von Vates Invest. Kernziel ist es, langfristig positive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen. Das Fondsvolumen ist in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 50 Prozent gestiegen und liegt nun bei über 150 Millionen Euro.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.