Signal-Advance-Aktie: Was ist hier nur los?

Mittlerweile sollte auch dem letzten bekannt sein, dass Signal Advance mit dem Messenger Signal so gar nichts am Hut hat. Zuvor war es bei der Aktie des bis dato weitgehend unbekannten Medizintechnikunternehmens zu einer Kursexplosion gekommen, nachdem Elon Musk eine Empfehlung für den Nachrichtendienst Signal aussprach.

In der Folge wollten viele Anleger in den Dienst investierten und meinten, bei der Signal-Advance-Aktie fündig geworden zu sein. Das katapultierte die Kurse zeitweise um mehr als 1.600 Prozent in die Höhe. Als der Irrtum aufgedeckt wurde, kam es zu einer heftigen Korrektur. Ganz zurück in den Kurskeller ging es aber noch nicht.

Am Mittwoch sanken die Kurse wieder bis auf 5,86 US-Dollar, nachdem wenige Tage zuvor noch ein Niveau von mehr als 40 Dollar erreicht werden konnte. Damit war noch immer mehr als genug Luft in Richtung Süden vorhanden, schließlich war die Signal-Advance-Aktie bis vor Kurzem noch ein klassischer Pennystock.

Am Donnerstag setzten die Korrekturen sich aber nicht weiter fort. Im Gegenteil, stattdessen ging es sogar um satte 36,4 Prozent in die Höhe auf 11,50 Dollar. Woher die Euphorie kommt, darüber lässt sich bestenfalls spekulieren.

Sicher ist, dass bisher so gut wie niemand die Signal-Advance-Aktie auf dem Radar gehabt haben dürfte. Die jüngsten kuriosen Meldungen haben schlagartig zu einer enormen Sichtbarkeit geführt und offenbar halten einige Anleger das Papier auch ohne Empfehlung von Elon Musk für investitionswürdig.

Unter dem Strich haben wir es dabei aber mit blanken Spekulationen zu tun. Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, lässt sich kaum vorhersagen. Die Möglichkeit weiterer herber Korrekturen begleitet den Titel aber jederzeit. Selbst wenn es nicht direkt wieder in einstellige Centbereiche zurückgeht, so können Anleger hier innerhalb kürzester Zeit massiv verlieren. Darüber sollte sich jeder bewusst sein, der jetzt noch über einen Einstieg nachdenkt.





