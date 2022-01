Sightseeing und Rohstoffe

Weltstädte sind Tourismus-Magnete. Kommt der Sightseeing-Boom nach Covid-19 zurück? Der Unternehmensberater McKinsey geht davon aus. Das ist auch gut für die Rohstoffpreise

New York City wird von Touristen geliebt und von Geschäftsleuten stark frequentiert. Das Tohuwabohu rund um die Corona-Pandemie hat aber auch diese Weltmetropole und führendes Finanzzentrum von der übrigen Welt abgeschnitten – zumindest im Bereich der persönlichen Besuche. Gab es an den New Yorker Flughäfen 2019 noch 117 Millionen an- und abfliegende Reisende, so waren es 2020 nur mehr 35 Millionen. 2021 dürften es bereits wieder 68 Millionen gewesen sein und 2022, so Zahlen des Beratungsunternehmens McKinsey 104 Millionen werden. 2023 dürfte dann das Vor-Covid-Niveau sogar überschritten werden.

Doch, so auch McKinsey, es wird sich bei den Reisenden schon etwas ändern. Zum einen dürfte es einen Schub Richtung einheimischer, sprich US-Bürger geben. Damit einhergehend dürften auch Tourismusziele im Großraum New York oder zumindest außerhalb Manhattans erschlossen werden. Das wird Investitionen in Gebäude und Infrastruktur bedeuten. In einem zweiten Schritt wird New York zudem versuchen noch mehr Geschäftsreisende für sich zu begeistern. Immerhin geht McKinsey davon aus, dass Geschäftsreisen insgesamt auch nach der Corona-Krise einen Einbruch um rund 20 Prozent haben dürften. Damit New York dies abfangen kann, dürften wiederum Investitionen kommen.

Aus der Warte der Rohstofffans betrachtet, sollte die Renaissance New Yorks gut für die Nachfrage nach Infrastrukturrohstoffen wie vor allem Kupfer aber auch Zink sein. Von der Nachfrage nach diesen Rohstoffen sollten Bergbaukonzerne wie Griffin Mining und Kutcho Copper profitieren. Griffin Mining ist Chinas größter Zinkproduzent. In 2005 erwarb Griffin Mining die Caijiaying Zink- und Goldmine, auch in anderen Teilen Chinas sucht die Gesellschaft nach Rohstoffen. Kutcho Copper besitzt in British Columbia das 17.000 Hektar große Kupfer- und Zinkprojekt Kutcho.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/) und Kutcho Copper (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.