Sierra Metals schließt Ausgliederung der neuen Gesellschaft ab

Die Aktionäre des kanadischen Basis- und Edelmetallproduzenten Sierra Metals (ISIN: CA82639W1068 / TSX: SMT) und die neu gegründete Cautivo Mining Inc., die als Ausgliederung der bislang nicht genutzten Konzessionen des ca. 32.000 Hektar umfassenden ‚Las Lomas‘-Projektes im Norden Perus entstanden ist, gaben den Abschluss der Transaktion und den Beginn des Börsenhandels bekannt.Bereits am 12. Januar 2017 hatte das Unternehmen für seine neue Tochtergesellschaft Cautivo Mining einen vorläufigen Emissionsprospekt für einen geplanten Börsengang bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht. Dieser sah die Ausschüttung einer bis dahin noch nicht näher definierten Zahl an Cautivo-Aktien sowie zusätzlicher Bezugsrechte zum Erwerb weiterer Anteilsscheine an die Sierra-Aktionäre in Form einer steuerfreien Kapitalrückzahlung (‚Return of Capital‘) vor.

Nun meldeten Sierra Metals - https://www.youtube.com/watch?v=1a0Dm-zJHeQ - und Cautivo Vollzug, und teilten mit, das man am 08. August 2017 den Handel an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter den Börsenkürzeln CAI und CAI.RT begonnen hat. Insgesamt wurden an die zum 27. Juli 2017 in Sierra Metals Aktienregister registrierten Aktionäre 3.253.588 Cautivo Aktien in Form einer steuerfreien Kapitalrückzahlung begeben, während Sierra Metals Anteil am ‚Las Lomas‘-Projekt auf null sank. Zudem erhielten alle Cautivo berechtigten Aktionäre rund 3,66 Bezugsrechte pro Cautivo Aktie. Demzufolge wurden 11.904.641 Bezugsrechte an Sierra Aktionäre begeben, wobei jedes ganze Bezugsrecht zum Preis von 0,84 CAD in eine Cautivo Aktie gewandelt werden kann.

Bereits am 10. Juli 2017 unterzeichneten Cautivo und der Arias Resource Capital Fund L.P., ARC II und ARC Mexico, die sich ebenfalls am Aktienangebot der neuen Gesellschaft beteiligt haben, eine Vereinbarung über Nominierungsrechte und die Beteiligung an der Unternehmensführung. Im Anschluss an die Verteilung und die Ausübung der Erstkäuferrechte sind die ARC-Fonds nun im Besitz von mehr als 50 % der ausgegebenen und ausstehenden Cautivo-Aktien. Unter der Annahme, dass dieser Anteil bis zur nächsten Versammlung zur Wahl des Board of Directors nicht unter 50 % fällt, könnten die ARC-Fonds das Unternehmen gemäß der Nominierungs- und Governance-Vereinbarung verpflichten, bei jeder Versammlung zur Wahl der Direktoren drei Kandidaten der ARC-Fonds unter den nominierten Kandidaten für die Wahl in das Board of Directors aufstellen. Gemäß der Nominierungs- und Governance-Vereinbarung hat Cautivo jedem der ARC-Fonds zu den in einer solchen Vereinbarung genannten Bedingungen auch das fortlaufende Recht zugesprochen, an zukünftigen Aktienfinanzierungen des Unternehmens teilzunehmen, um seine prozentuale anteilige Beteiligung am Unternehmen zu erhalten.

Ziel der Ausschüttung und des Bezugsrechtsangebots war es, Cautivo nicht nur als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen auszugliedern, sondern die neue Gesellschaft auch gleich mit dem notwendigen Kapital für die Umsetzung ihrer weiteren Geschäftspläne auszustatten.





