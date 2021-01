Siemens überzeugt die Anleger

1. Siemens (WKN 723610)

In einem eher schwachen Marktumfeld sticht heute die Siemens-Aktie hervor. Der Münchener DAX-Konzern legte am Morgen frische Zahlen vor: Da die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen wurden, soll nun die Prognose für das gesamte Jahr überprüft werden. Das scheint die Anleger zu überzeugen, die Aktie gewinnt rund 1,5%.



2. SunHydrogen (WKN: A2P662)

Wie bereits seit einigen Tagen werden in Stuttgart auch heute die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Unternehmens SunHydrogen rege gehandelt. Nachdem es in den letzten Wochen fulminant nach oben ging, büßt die Aktie heute zweistellig ein und notiert bei rund 0,21 Euro.



3. TUI (WKN: TUAG10)

Die in Folge der Kapitalerhöhung geschaffenen TUI-Bezugsrechte werden heute das letzte Mal über die Börse gehandelt – und zwar nur bis 17:30 Uhr. Nach Kursgewinnen über die letzten Tage verlieren sowohl die Bezugsrechte als auch die TUI-Aktie deutlich an Wert. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie in unserem Video auf YouTube.