Siemens mit starkem Auftaktquartal!

Bei Siemens und den ehemaligen Töchtern ticken die Uhren bekanntlich anders. Beim einstigen Konglomerat geht das Geschäftsjahr von Oktober bis September. So meldeten die Münchener in der zweiten Februar-Woche bereits Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. „Wir haben in allen Geschäften Rekordwerte erreicht, und Siemens Healthineers liegt nur knapp unter dem bisherigen Rekordquartal“, kommentierte Konzernchef Roland Busch die Lage bei der Vorlage der Zahlen. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Dies signalisiert der deutlich gestiegene Auftragsbestand in allen Geschäftsbereichen. An den Zielen für das Gesamtjahr hält das Management trotz des guten Auftakts zunächst noch fest.

„Wir sehen Potenzial, das obere Ende unseres EPS-Zielkorridors zu erreichen oder sogar zu überschreiten“, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas in der Telefonpressekonferenz zu den Erstquartalszahlen. Dies stimmt zuversichtlich. Kürzlich gab der Konzern den Verkauf der Sparte mit Brief- und Paket-Sortieranlagen für 1,15 Milliarden Euro an den Maschinenbauer Körber bekannt. Zudem übernimmt der französische Automobilzulieferer Valeo das gemeinsame Joint Venture Valeo Siemens eAutomotive für 277 Millionen Euro. Damit setzt Busch die Bereinigung des Siemens-Portfolios und den Fokus auf wachstums- und margenstarke Bereiche voran. In Bereichen wie Industrie 4.0 und IoT zählt Siemens global zu den führenden Anbietern. Gleichzeitig setzt der Physiker Busch verstärkt auf Innovationen. Nach der Aufspaltungsphase braucht Siemens jedoch mittelfristig eine gewisse Größe, um mit den führenden IT-Unternehmen auf Augenhöhe zu sein. Zukäufe sind somit nicht ausgeschlossen.

Trotz der mittelfristig guten Perspektiven können Hiobsbotschaften seitens des Unternehmens oder ein schwacher Gesamtmarkt zu einem Kursrückgang der Aktie führen.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 134,40/140,00/143,80/157,20 Euro

Unterstützungsmarke: 111,50/126,00 Euro

Die Aktie von Siemens bildet einen mittelfristigen Abwärtstrend und sackte in dieser Woche unter die Range von 134,40/157,20 Euro. Gelingt der Rebound über 134,40 Euro besteht die Chance auf eine Erholung bi 140,00/143,80 Euro. Dort stößt das Papier jedoch an eine starke Widerstandszone. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung erfolgt frühestens oberhalb dieser Range. Auf der Unterseite findet die DAX®-Aktie bei rund 126,00 Euro eine Unterstützung. Kippt die Aktie unter diese Marke droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 111,50 Euro.

