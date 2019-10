Siemens: An massiven Charthürden abgeprallt

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Am 7. November wird Siemens das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018/2019 auf den Tisch legen. Die Hoffnung, dass das letzte Quartal gut genug war, um die bei der letzten Bilanz in Frage gestellten, konzerneigenen Prognosen doch noch zu erreichen, trieb die Aktie zeitweise deutlich höher. Doch jetzt ist die Aktie an einer massiven charttechnischen Widerstandszone abgeprallt - parallel zu den schwindenden Hoffnungen. Eine hochinteressante Konstellation, für die wir Ihnen heute einen Open End Turbo Short-Optionsschein vorstellen.

An so gut wie keinem deutschen Unternehmen, das in konjunktursensiblen Branchen agiert, ging die markante Abschwächung der Wirtschaft vorbei, auch an Siemens nicht. Und wie fast überall waren es auch hier weniger die Umsätze, die Stirnrunzeln bei den Investoren auslöste, sondern die unter Druck geratenen Gewinnmargen. Dadurch blieb der Gewinn unter den Erwartungen. Und sogar das eigene Umsatzziel sei herausfordernder geworden, kommentierte das Unternehmen die Ergebnisse des dritten Quartals des bei Siemens immer am 30. September endenden Geschäftsjahres.

Wirft man einen Blick auf die Konjunkturdaten hierzulande ebenso wie weltweit, wäre es durchaus eine Überraschung, sollte Siemens bei der Vorlage des Gesamtjahresergebnisses, die für den 7. November avisiert ist, doch wieder mit starken Margen und Gewinnen aufwarten können. Doch genau diese Hoffnung hatten diejenigen Akteure, die die Aktie bis Ende September wieder genau dorthin nach oben zogen, wo die scharf negative Reaktion auf die letzte Bilanz begann. Genau dorthin - aber nicht weiter. Damit wird es jetzt interessant:

Die Kurslücke ist geschlossen, der Weg nach unten wäre frei

Ende Juli war als Reaktion auf die enttäuschenden Zahlen des dritten Quartals eine recht große, abwärts gerichtete Kurslücke entstanden, die bei 99 Euro begann. Nachdem die Siemens-Aktie zunächst mehrere Wochen weiter fiel und bei 84,42 Euro ein Jahrestief erreichte, wurde dieser gesamte Abstieg bis Ende September wieder aufgeholt. Doch kaum hatte der Kurs diese 99 Euro erreicht, kam Abgabedruck auf. Und eine Trader-Regel lautet: Erst, wenn ein "Gap", eine Kurslücke, geschlossen wurde, wäre der Weg in die vorherige Impulsrichtung, sprich in die Richtung, in der das Gap auftrat, wieder frei. Und das wäre nach unten.

Hinzu kommt, dass Siemens nicht alleine an der oberen Begrenzung dieser Kurslücke abgewiesen wurde. Genau dort, konkret bei 98,60 Euro, verläuft auch die mittelfristig wichtige 200-Tage-Linie. Und knapp darüber wartet bei 100 Euro eine bis in den März zurückreichende Wendemarke, deren Ursprünge sogar bis ins Frühjahr 2018 zurückgehen. Ein Vorteil für die Bären ist zudem, dass sich bis hinunter zum bisherigen Jahrestief bei 84,42 Euro keine charttechnischen Unterstützungen von Bedeutung finden.

Fazit

Risikofreudige Anleger, die bei Siemens jetzt das Tor auf der Unterseite offen sehen, könnten von diesem Szenario durch einen Open End Turbo Short-Optionsschein (WKN MF2DHP) mit einem Hebel von 4,59 überproportional profitieren. Testet die Aktie ihr bisheriges Jahrestief bei 84,42 Euro, würde der Turbo Short-Optionsschein einen Kurs um 3,02 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 51 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stop Loss um 101 Euro in der Aktie zu überlegen, knapp oberhalb der massiven Widerstandszone, an welcher der Kurs zur Monatswende nach unten abgewiesen wurde. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von 1,36 Euro im Turbo Short-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 1,6:1 ergibt.

Siemens (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 98,60 Euro (200-Tage-Linie) // 100 Euro (Wendezone seit März) Unterstützungen: 84,42 Euro (Jahrestief 2019) Abwärtstrend: 98,55 Euro

Turbo Open End Short Optionsschein auf Siemens (Stand 08.10.2019 20 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: MF2DHP

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,97/2,00 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 114,8634 Euro

Basiswert: Siemens KO-Schwelle: 114,8634 Euro

akt. Kurs Basiswert: 94,92 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 3,02 Euro Hebel: 4,59

Kurschance: + 51 Prozent Quelle: Morgan Stanley

