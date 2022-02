Siemens hilft dem DAX in Richtung 200-Tage-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute geht es in Frankfurt mal wieder um die viel beachtete 200-Tage-Linie im Deutschen Aktienindex, die bei 15.640 Punkten verläuft. Der letzte Versuch vor einer Woche schlug fehl, der Markt wollte scheinbar erst noch einmal die 15.000er Unterstützung testen. Ob der DAX jetzt die Kraft dafür hat oder bekommt, darüber dürften auch die um 14:30 Uhr veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA entscheiden. Bei einer hohen Erwartung von 7,3 Prozent besteht zwar auf den ersten Blick viel Raum nach unten und damit für eine positive Entwicklung, aber in Sachen Inflation ist in diesen Tagen ja alles andere als sicher. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.



Die Aktie von Siemens springt nach den vorgelegten Quartalszahlen um mehr als fünf Prozent nach oben und könnte damit als Steigbügelhalter für den DAX bei seinem Projekt 200-Tage-Linie dienen. Der Münchner Konzern überzeugte auf ganzer Linie, beim Umsatz, beim Gewinn und vor allem mit einem Anstieg des Neugeschäfts von über 50 Prozent hatte kaum jemand gerechnet. Wenn man dann noch bedenkt, dass Siemens gleichzeitig von Verzögerungen bei Auslieferungen wegen anhaltender Probleme in den globalen Lieferketten spricht, erkennt man das Potenzial, was darüber hinaus noch in den schon hervorragenden Zahlen steckt.



Der größte Versandhändler der Welt, Amazon, baut ein neues Geschäftsfeld auf und steigt in die Frachtlogistik ein. Der Konzern erweitert damit nicht nur seine Produktpalette, sondern übernimmt neben dem Versand innerhalb eines Landes nun auch den zwischen den Ländern. Vor allem für die unabhängigen Verkäufer auf der Plattform ist dies ein willkommener Service, da diese bisher auf Drittanbieter ausweichen müssen. Das neue Geschäftsfeld würde Amazon eine wirkliche Monopolstellung im Versandgeschäft geben. Auch weil der Onlinehändler mit massiven Kampfpreisen in den Markt startet, könnte der Schritt die Branche gehörig in Aufruhr versetzen.