Siemens begibt drei neue Anleihen

Siemens war in dieser Woche am Kapitalmarkt aktiv und hat in dieser Woche drei neue Anleihen begeben ( A195BX A195BZ ). Das Emissionsvolumen beträgt insgesamt 2,75 Milliarden Euro. Alle Anleihen haben eine Mindeststückelung von 1.000 Euro. Die erste Anleihe (WKN A195BX ) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon beträgt 0,375 Prozent. Die zweite Anleihe (WKN A195BY ) ist mit 1,000 Prozent verzinst und läuft bis zum 06.09.2027. Der dritte Bond (WKN A195BZ ) hat eine Laufzeit von 12 Jahren und bietet eine jährliche Verzinsung in Höhe von 1,375 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.