Siemens: Wenn die Unterstützung hält! Heiße Trading-Chance für Zocker!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Unsere letzte Trading-Idee mit Siemens vom 02.07. hat nicht gut funktioniert. Es gab zwar die Chance auf einen kleinen Kursgewinn mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt, aber wir hatten uns etwas mehr vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Unterstützung noch bei 120,10 Euro und jetzt sehen wir diese Marke bei 119,55 Euro. Der Test erfolgte zuletzt am 06.07. mit einem Kurs von 119,60 Euro. Die Gegenwehr war sofort da und es ging sogar am 12.07. bis 123,60 Euro nach oben. Der Kursabschlag erfolgt aber postwendend am 13.07. und die Aktie nähert sich wieder der Unterstützung.



Vielleicht sehen wir wieder eine technische Gegenreaktion und es gibt eine schöne Trading-Chance, die man mit einem starken Hebel zum Erfolg führen kann. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Die nächsten Quartalszahlen sind zwar erst für den 03. August angekündigt, aber vielleicht unterstützt das Unternehmen den Aktienkurs bereits vorab mit einer positiven Meldung über das zu erwartende Ergebnis für das 3. Quartal. Zuletzt wurden die Jahresziele bestätigt. Wo wir eine Einstiegschance sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir den Gewinn aufpeppen würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.