Siemens-Puts nach Verkaufssignal mit 108%-Chance

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse generierte die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) ein Verkaufssignal. Hier die Analyse:

„Rückblick: Siemens befindet sich seit Mai 2017 nach einem Allzeithoch bei 133,50 EUR in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie am 26. März 2018 auf ein Tief bei 99,78 EUR. In den letzten Wochen pendelte sie in einer Range zwischen 98,51 und 104,84 EUR um dieses Tief herum. Am 06. Dezember kam es zu einem Tagesschlusskurs unterhalb von 98,51 EUR. Damit kam es zu einem erneuten Verkaufssignal.

Ausblick: Damit deutet sich eine weitere Verkaufswelle an. Diese könnte zu Abgaben in Richtung 90,50 -90,00 EUR führen. Damit würde Siemens auf die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit Mai 2017 zurückfallen. Sollte Siemens sich allerdings wieder über 98,51 EUR etablieren bestünden zum einen die Chance auf einen Anstieg bis ca. 104,84 EUR und zum anderen die Chance auf eine größere Bodenbildung.“

Wer beim aktuellen Siemens-Kurs von 98,52 Euro von einem bald eintretenden Kursrückgang auf 90,50 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukte zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 94 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 94 Euro, Bewertungstag 13.2.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX5K0P2, wurde beim Siemens-Kurs von 98,52 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro gehandelt.

Wenn die Siemens-Aktie im kommenden Monat auf 90,50 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,54 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 105,343 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,343 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ223Y1, wurde beim Aktienkurs von 98,52 Euro mit 0,69 – 0,71 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Siemens-Aktie auf 90,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Siemens-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 1,48 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek