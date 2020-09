Siemens: Noch ist nichts entschieden

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie konnte sich auch in der vergangenen Woche nicht aus ihrer recht unbefriedigenden Situation befreien. Der Kurs setzte seine zähe Seitwärtsbewegung unterhalb der 120,00-Euro-Marke deshalb fort. In der zweiten Wochenhälfte bemühten sich die Käufer zwar darum, einen Vorstoß an den Widerstand zu starten. Sie konnten ihn allerdings nicht erreichen.

Aber auch die Bären waren nicht in der Lage, stärkere Akzente zu setzten. Ihnen gelang es nicht, den Siemens-Kurs auf seinen 50-Tagedurchschnitt zurückzuwerfen. Der EMA50 steigt weiterhin an und verläuft derzeit bei 114,36 Euro. Solange er von den Bullen verteidigt werden kann, haben diese prinzipiell die etwas besseren Chancen.

Gelingt den Verkäufern hingegen ein Bruch des 50-Tagedurchschnitts, dürfte eine neue Abwärtsbewegung starten, deren erstes Ziel das Hoch vom 8. Juni bei 109,44 Euro ist. Gibt die Siemens-Aktie diese Unterstützung auf, stellt das Tief vom 31. Juli bei 108,14 Euro das nächste Hindernis für die Bären dar. Wird auch dieser Support aufgegeben, sollten weitere Verluste bis auf die 100,00-Euro-Marke und das Tief vom 25. Juni bei 99,75 Euro eingeplant werden.

Das erste Ziel der Bullen auf der Oberseite stellt weiterhin der Widerstand bei 120,66 Euro dar. Kann er erreicht und überwunden werden, gilt es, die Sommerhochs des Jahres 2018 bei 121,46 Euro zu bezwingen. Anschließend könnte der Anstieg bis an die Hochs bei 125,70 und 125,95 Euro fortgesetzt werden.

