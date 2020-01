Siemens: Nachrichtenlage zwiegespalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Den DAX-Konzern Siemens bewegten gestern gleich zwei Nachrichten: Einerseits steht das Unternehmen in der Kritik, da es am umstrittenen Auftrag in Australien festhält. Für den Auftrag über lediglich 20 Millionen Euro kam Kritik auf, weil Siemens sich damit an einem der größten Kohlebergwerke der Welt beteiligt.



Zeitgleich stuften die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs Siemens auf „KAUFEN“ ein und setzten das Kursziel auf 132 Euro. Am Montag notierte die Siemens-Aktie nahezu unverändert bei etwas über 115 Euro, gehörte aber zu den meistgehandelten Werten in Stuttgart. EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.