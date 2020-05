Siemens Healthineers: Short Hebel für „Sell on Good News“

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006), die noch im Januar 2020 oberhalb von 45 Euro auf historischen Höchstständen notierte und im Verlauf des Crashes auf bis zu 28,50 Euro nachgab, peilt nach den über den Expertenerwartungen liegenden Umsatz- und Wachstumszahlen bereits wieder das Allzeithoch an. Obwohl für das laufende Geschäftsjahr wegen den unabsehbaren Auswirkungen der Pandemie keine Prognose abgegeben wurde, legte der Kurs der Aktie der Medizintechniksparte des Siemens-konzerns im frühen Handel des 5.5.20 zeitweise um bis zu acht Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss zu. In weiterer Folge konnte das hohe Niveau allerdings nicht ganz gehalten werden.

Für Anleger, die nach dem Motto „Sell on Good News“ agieren und der Siemens Healthineers-Aktie in nächster Zeit nach der gewaltigen Kurserholung nun doch wieder einen kleinen Rücksetzer prognostizieren, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte gekommen sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 17.7.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC0LXK4, wurde beim Aktienkurs von 42,15 Euro mit 0,21 – 0,23 Euro gehandelt.

Gibt die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 38 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,34 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 46,348 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,348 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF6PD27, wurde beim Aktienkurs von 42,15 Euro mit 0,46 – 0,48 Euro taxiert.

Fällt der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie auf 38 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,83 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 49,106 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,106 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ4PDS7, wurde beim Aktienkurs von 42,15 Euro mit 0,75 – 0,76 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Siemens Healthineers-Aktie auf 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,11 Euro (+46 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek