Siemens Healthineers-Aktie: Aussichtsreiche Zukunft - Aktienanalyse

Siemens spiele mit einer Beteiligung von 85% weiterhin eine wichtige Rolle bei Siemens Healthineers. “Siemens wird auch langfristig Mehrheitsaktionär bleiben“, so Michael Sen, Vorstand von Siemens und Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers, im Interview mit der “Börsen-Zeitung“. Nach dem Ende der Haltefrist Mitte September werde die Siemens Beteiligungsverwaltung ihren Anteil von 17% nicht verkaufen. Siemens habe seine Beteiligung nach dem Börsengang auf den Konzern und die Beteiligungsgesellschaft aufgeteilt. Sen habe betont, dass Siemens die langfristige Wertsteigerung von Healthineers wichtig sei. Beim IPO habe man deswegen auch nicht den maximalen Emissionspreis angestrebt. Da das Orderbuch mehrfach überzeichnet gewesen sei, hätten Anlager weniger Aktien erhalten als gewünscht. “Wenn sie also vom Potenzial des Assets überzeugt waren, mussten sie im Markt nachkaufen.“



Es sei positiv, dass Siemens den Markt auch künftig nicht mit Healthineers-Aktien fluten möchte. Der Medizintechnikkonzern befinde sich in einem lukrativen Wachstumsmarkt und sollte seine starke Position weiter ausbauen. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse.









Anleger können bei der Siemens Healthineers-Aktie auf den Ausbruch über die 34-Euro-Marke setzen, so Maximilan Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2018)

Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.

Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten.