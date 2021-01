Siemens Energy: Seitwärtschancen mit bis zu 40% Sicherheitspuffer

Die vom Mutterkonzern Siemens abgespaltete und seit Ende September 2020 im MDAX gelistete Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) entwickelte sich nach ihrem turbulenten Börsenstart in den ersten Handelswoche nicht besonders gut. Nachdem die Aktie am 30.10.20 bei 18,36 Euro auf einen Tiefststand abrutschte, ging es mit den Notierungen kontinuierlich nach oben. Mitte Dezember beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung, die der Aktie am 12.1.21 einen Höchststand bei 34,48 Euro bescherte. Danach korrigierte der Aktienkurs wieder in den Bereich von 32 Euro.

Nachdem das Unternehmen am 25.1.21 einen Umsatzanstieg bekannt gab und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte legte die Aktie im frühen Handel - trotz des gesunkenen Auftragseinganges - zeitweise um bis zu sechs Prozent zu. In weiterer Folge konnte das hohe Niveau nicht gehalten werden. Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der Siemens Energy-Aktie in den nächsten Monaten nicht allzu hoch sein sollte, könnte eine Investition in Bonus- und Discount-Zertifikate ins Auge fassen. Diese Zertifikate werden auch bei einem schwächeren Aktienkurs positive Renditen ermöglichen.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 25 Euro

Das DZ Bank-Discount-Zertfikat auf die Siemens Energy-Aktie mit Cap bei 25 Euro, fällig am 24.12.21, ISIN: DE000DFN06Q4, BV 1, wurde beim Aktienkurs von 31,68 Euro mit 23,61 – 23,66 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps von 25 Euro liegt, dann wird das Zertifikat mit dem Maximalbetrag in Höhe von 25 Euro getilgt.

Somit stellt dieses Zertifikat bis zum Jahresende einen Ertrag von 5,66 Prozent (=6,20 Prozent pro Jahr) in Aussicht, wenn der Aktienkurs nicht um 21,09 Euro auf 25 Euro nachgibt. Verluste wird das Zertifikat erst dann verursachen, wenn der Aktienkurs am Ende unterhalb von 23,66 Euro (Kaufpreis des Zertifikates) liegt.

Bonus-Zertifikat mit 8% Chance und 40% Sicherheitspuffer

Wenn sich der Kurs der Siemens Energy-Aktie bis zum 17.12.21 permanent oberhalb von 19 Euro aufhält, dann wird sich eine Investition in das HVB-Siemens Energy Capped Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 19 Euro, Bonus-Level und Cap bei 36 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR32QC9, rechnen.

Dieses Zertifikat konnte beim Aktienkurs von 31,68 Euro mit 33,46 Euro erworben werden. Das Zertifikat verfügt somit über einen 40-prozentigen Sicherheitspuffer (Differenz zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Barriere). Verbleibt der Aktienkurs bis zum Laufzeitende des Zertifikates immer oberhalb der Barriere, dann wird die Rückzahlung mit 36 Euro erfolgen, was einem Ertrag von 7,59 Prozent (=8,30 Prozent pro Jahr) entsprechen wird. Der 24-prozentige Gesamtertrag entspricht einer Jahresverzinsung von etwa 19 Prozent. Berührt oder unterschreitet der Aktienkurs die Barriere innerhalb der nächsten 15 Monate, dann wird das Zertifikat mit dem dann aktuellen Aktienkurs zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

