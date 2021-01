Siemens Energy: Calls nach Zahlen mit gehebelten Renditechancen

Die vom Mutterkonzern Siemens abgespaltete und seit Ende September 2020 im MDAX gelistete Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) entwickelte sich nach ihrem turbulenten Börsenstart in den ersten Handelswoche nicht besonders gut. Nachdem die Aktie am 30.10.20 bei 18,36 Euro auf einen Tiefststand abrutschte, ging es mit den Notierungen kontinuierlich nach oben. Mitte Dezember beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung, die der Aktie am 12.1.21 einen Höchststand bei 34,48 Euro bescherte. Danach korrigierte der Aktienkurs wieder in den Bereich von 32 Euro.

Nachdem das Unternehmen am 25.1.21 einen Umsatzanstieg bekannt gab und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte legte die Aktie im frühen Handel - trotz des gesunkenen Auftragseinganges - zeitweise um bis zu sechs Prozent zu. In weiterer Folge konnte das hohe Niveau nicht gehalten werden. Wer beim aktuellen Aktienkurs von 32,41 Euro davon ausgeht, dass die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf den Höchststand bei 34,48 Euro ansteigen wird, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000DFZ9PU6, wurde beim Aktienkurs von 32,41 Euro mit 0,20 – 0,23 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder ihr Hoch bei 34,48 Euro erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,30 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,066 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,066 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD9XVX5, wurde beim Aktienkurs von 32,41 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 34,48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,44 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,513 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,513 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR4ZAU8, wurde beim Aktienkurs von 32,41 Euro mit 4,17 – 4,26 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 34,48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,96 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek