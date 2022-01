Siemens Energy-Calls mit 96% Chance bei Kurserholung auf 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Wer vor einem Jahr in den DAX-Neuling Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) investiert hat, muss sich bereits mit einem Kursverlust von 40 Prozent abfinden. Wegen der schlechten Zahlen der spanischen Windkrafttochter Games und der anschließenden Senkung der Prognose brach der Aktienkurs allein am 20.1.22 auf Schlusskursbasis von 22,94 Euro auf 19,125 Euro um nahezu 17 Prozent ein. Mit einem Minus von einem Prozent startete die Aktie auch am 24.1.22 im Bereich von 18,80 Euro schwach in den Handelstag.

Trotz der Gewinnwarnung bekräftige die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 30 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Kann die Aktie nach dem Sell-Off der Vorwoche in den nächsten Wochen einen Teil der Verluste aufholen und sich zumindest wieder auf 21 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 20 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis 20 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000PH3PHG7, wurde beim Siemens Energy-Aktienkurs von 18,80 Euro mit 0,079– 0,089 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats die Erholung auf 21 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,155 Euro (+74 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,737 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,737 Euro, BV 1, ISIN: DE000SF4D505, wurde beim Siemens Energy-Kurs von 18,80 Euro mit 2,15 – 2,17 Euro taxiert.

Wenn die Siemens Energy-Aktie in nächster Zeit auf 21 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,26 Euro (+96 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens Energy-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,483 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,483 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFN0XZ2, wurde beim Siemens Energy-Kurs von 18,80 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 21 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,55 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek