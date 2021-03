Siemens Energy-Calls mit 81%-Chance bei Kursanstieg auf 32,90 Euro

Die vom Mutterkonzern Siemens abgespaltete und seit dem 22.3.21 im DAX gelistete Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) trat nach ihrem Allzeithoch vom 12.1.21 bei 34,48 Euro – laut Analyse von www.godmode-trader.de – in das Chartbild einer bullishen Flagge ein. Kurzfristig könnte die Aktie noch bis 28,50 bzw. 27,10 Euro abfallen. Danach sollte sie allerdings wieder an die Oberkante der Flagge bei 32,90 Euro ansteigen. Wird auch diese Marke überwunden, dann könnte mittel- bis langfristig ein Anstieg auf 40 Euro folgen.

Kann sich die Siemens Energy-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 39 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfohlen wird, in nächster Zeit zumindest auf 32,90 Euro steigern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF6MZG1, wurde beim Aktienkurs von 29,75 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat auf 32,90 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+67 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,69 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,69 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR4GV15, wurde beim Aktienkurs von 29,75 Euro mit 3,38 – 3,44 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 32,90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 6,21 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,234 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,234 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3Y8K0, wurde beim Aktienkurs von 29,75 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 32,90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,76 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek