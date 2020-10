Siemens Energy Aktie – Das ist eine klare Ansage!!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Mit einem bislang schwachen Start nach der Erstnotiz kann Siemens Energy die Anleger scheinbar nicht überzeugen! Die neue Siemens-Tochter pendelt in den vergangenen Handelstagen etwas lustlos hin und her. Das Aktienrückkaufprogramm von Siemens Energy scheint dabei durchaus noch stützend zu wirken. Denn das Unternehmen hat ganz eindeutig erklärt, bis ins erste Quartal 2021 Aktien des eigenen Unternehmens zu kaufen – um Aktienprogramme für Mitarbeiter und Vorstände stemmen zu können! Allerdings wird das Volumen dieses Aktienrückkaufprogrammes nach den ersten Handelstagen langsam zurückgefahren. Insgesamt kann Siemens Energy bis zu 393 Millionen Euro für dieses Programm locker machen – in den ersten drei Handelstagen nach Erstnotiz standen jedoch hiervon schon rund 200 Millionen Euro zur Verfügung!

Grundsätzlich darf aber die Siemens Energy-Aktie auf die “Watchlist” gesetzt werden! Denn schwächere Tage vor allem an der Marke von 20 Euro könnten für Käufer ausgesprochen interessant werden. Die runde 20 Euro darf auch in Verbindung mit dem ersten Handelstag als Unterstützung betrachtet werden. Und vor allem Bank-Analysten sehen den Wert ausgesprochen positiv!

So hat Morgan Stanley zum Wochenstart erstmals die Siemens Energy-Titel bewertet. Mit einer Einschätzung “overweight” und einem Ziel von 30 Euro reiht sich Morgan Stanley ein in die positiven Einschätzungen der Analysten. Noch etwas positiver für den Wert ist die Großbank HSBC. Diese sieht ein Kursziel von 31 Euro mit der Einschätzung “buy”. Etwas schwächer beurteilen Jefferies, Kepler Cheuvreux und Berenberg den Wert – alle drei mit einem Kursziel von je 28 Euro und einer “buy”-Einschätzung. Mit am schwächsten von den Bankanalysten fällt das Urteil der NordLB aus. Diese sieht nur Potenzial bis 24 Euro mit der Einschätzung “halten”.





