Siemens-Energy-Aktie: Ein echtes Schnäppchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Energy-Aktie konnte sich seit dem November mit großen Schritten in Richtung Norden entwickeln Von rund 20 Euro ging es bis auf 26,38 Euro im Hoch aufwärts. Diese positive Entwicklung wurde durch zahlreiche positive Nachrichten ermöglicht, welche für das kommende Jahr hervorragende Aussichten versprechen. Tatsächlich spricht vieles dafür, dass der Höhenflug noch nicht zu Ende ist. Mehrere Analysten halten das Papier weiterhin für unterbewertet. Bei Morgan Stanley zählt es sogar zu den fünf Top Picks des Analysten Ben Uglow für das kommende Jahr. Sein Kursziel liegt derzeit bei 29 Euro.

Zuletzt blickten die Anleger bei der Siemens-Energy-Aktie auf negative Vorzeichen. Vom Allzeit-Hoch ging es am Donnerstag bis auf 25,50 Euro abwärts und am Freitag startete der Titel erneut mit leichten Verlusten von 0,3 Prozent in den Handel. Das ist aber noch kein Grund, um schon einen Crash heraufbeschwören zu wollen. Es dürften vor allem Gewinnmitnahmen sein, welche derzeit auf dem Titel lasten. Diese wirken sich bisher nicht weiter auf den allgemein positiven Trend aus. Besonders oberhalb von 25 Euro müssen sich die Aktionäre im Prinzip noch wenig Gedanken machen.

Eine der wohl wichtigsten Nachrichten für die Siemens-Energy-Aktie ist die baldige Aufnahme in den MDAX, wo der Platz des Leasing-Anbieters Grenke gefüllt wird. Die Aufnahme in den Index führt dazu, dass zahllose Fonds automatisch Anteile von Siemens Energy kaufen werden, was die Kurse schon fast zwangsläufig weiter in die Höhe befördert. Noch dazu wird die Sichtbarkeit weiter erhöht und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Titel künftig auf dem Radar von immer mehr Anlegern landen wird. Unter dem Strich sieht die Zukunft für die noch junge Aktie also blendend aus. Allerdings ist das alleine natürlich noch kein Garant dafür, dass wir regelmäßig neue Kursrekorde zu sehen bekommen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.