Siemens Energy Aktie: Unterbewertet?

Seit Ende September ist die abgespaltene Energie-Sparte des deutschen Großkonzerns Siemens an der Börse notiert. Im Rahmen des am Dienstag veröffentlichten Geschäftsberichts hat der Konzern jetzt einige Zahlen zur jungen Börsenfirma preisgegeben (via Reuters).

Demnach steht Siemens Energy noch mit rund 6,6 Mrd. Euro in der Bilanz von Siemens. Zum Ende des Geschäftsjahres 19/20 (per Ende September) betrug der Marktwert der Abspaltung 18,9 Milliarden Euro. Siemens-CFO Ralf Thomas hatte den Wert über ein Gutachten ermitteln lassen.

Damit lag der Marktwert zum Börsengang immer noch etwa 800 Millionen Euro über dem aktuellen Börsenwert von Siemens Energy, obwohl die Aktie seit dem IPO kräftig zugelegt hat auf inzwischen rund 25 Euro. Ein Signal, dass das Papier aktuell noch unterbewertet sein könnte. Der erste Kurs hatte bei etwa 22 Euro gelegen.

Für Siemens hat sich die Loslösung der Energie-Sparte zunächst gelohnt: Wie der Konzern mitteilte, wirkte sich ein Gewinn von 946 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Abspaltung auf die Bilanz aus. Im laufenden Geschäftsjahr 20/21 stehe allerdings eine Abschreibung von circa 300 Millionen Euro auf Siemens Energy an. Hinzu kommen nachlaufende Kosten.

Zur Einordnung:35,1 Prozent der Siemens Energy-Anteile werden aktuell noch von der Siemens AG gehalten.





