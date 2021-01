Siemens-Energy-Aktie: Kommt es zum Kurscrash?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Ein neuer Tag, ein neuer Rekord: die Siemens-Energy-Aktie verwöhnte ihre Anleger in den vergangenen Tagen mit ständig neuen Höchstständen. Am gestrigen Monat konnte der Titel erneut eine neue Bestmarke setzen. Bis auf 34,29 Euro ging es mit den Kursen aufwärts.

Leider konnte das Papier sich auf diesem Niveau nicht allzu lange halten. Bei Handelsschluss blieben „nur“ noch 33,68 Euro übrig. Über den gesamten Tag musste damit sogar in leichtes Minus in Höhe von 0,24 Prozent verbucht werden. Das ist noch nicht weiter dramatisch, könnte aber der Vorbote für eine unschöne Korrektur sein.

An und für sich befindet Siemens Energy sich auf einem hervorragenden Weg und das neue Jahr dürfte viele positive Entwicklungen bereithalten. Vor allem die Windkrafttochter Gamesa hat sich zu einem Liebling der Aktionäre gemausert. Aufgrund von enormen Investitionen in erneuerbare Energien rund um den Globus erwarten Beobachter sich hohe Chancen in diesem Bereich.

Noch dazu spricht vieles dafür, dass die Siemens-Energy-Aktie im September in den DAX aufsteigen wird, wenn dieser von aktuell 30 auf 40 Teilnehmer erweitert wird. Ganz sicher ist das zwar noch nicht, es gibt aber nur wenige Faktoren, welche den Wechsel in die erste Börsenliga noch verhindern könnte.

Das Problem bei der Sache: die zu erwartenden guten Neuigkeiten sind mittlerweile in den Kurs bereits eingepreist. Analysten sehen die Siemens-Energy-Aktie nach dem schwindelerregenden Höhenflug der letzten Wochen mehr und mehr als überkauft an und warnen vor einer möglichen Abwärtsbewegung.

Ob und wann wir diese zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten. Völlig offen bleibt auch, wie weit eine Korrektur die Kurse in die Tiefe treiben könnte. Klar ist aber, dass das Abwärtspotenzial jetzt enorm ist und mancher Anleger mit Gewinnmitnahmen liebäugeln dürfte. Für die nahe Zukunft ist eine gesunde Portion Skepsis daher sicherlich nicht unangebracht.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.