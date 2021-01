Siemens-Energy-Aktie: Die Euphorie scheint grenzenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Energy-Aktie legte in der abgelaufenen Woche einen phänomenalen Start in das neue Börsenjahr hin und explodiert regelrecht. Obwohl der Titel sich bereits seit November in einem steilen Aufwärtstrend befindet, scheint kein Ende in Sicht zu sein. Im Gegenteil, die Käufer scheinen immer mehr aufs Gas zu drücken.

Am Freitag ging es um weitere 5,5 Prozent in die Höhe bis auf 33,76 Euro. Zeitweise konnten die Bullen sogar (mal wieder) ein neues 52-Wochen-Hoch bei 34,10 Euro erreichen. Es gibt viele gute Gründe für die anhaltende Euphorie bei den Aktionären. Einer davon ist in den USA zu finden.

Jenseits des Atlantiks gelang es den Demokraten nach erschreckenden Vorgängen, welche in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrschten, die Kontrolle über den US-Senat zu übernehmen. Künftig verfügen dort sowohl Demokraten als auch Republikaner über 50 Sitze. Den Ausschlag kann dadurch die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris geben.

Das sind gute Nachrichten für Siemens Energy. Die Demokraten erhalten mehr Möglichkeiten, ihre Politik durchzusetzen und diese sieht unter anderem massive Investitionen in erneuerbare Energien vor. Eben deshalb blicken die Aktionäre frohen Mutes in die Zukunft, welche im besten Fall von sprudelnden Gewinnen geprägt sein wird.

Siemens Energy selbst ist sehr breit aufgestellt und längst nicht nur bei grüner Energie aktiv. Getragen wird die Aktie derzeit vor allem von der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie der sehr klaren Ankündigung des Managements, an dieser in den nächsten Jahren unbedingt festzuhalten.

Auch die Analysten sehen ein gutes Jahr 2021 für die Siemens-Energy-Aktie und rechnen mehrheitlich mit einer Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends. Aufhalten lässt dieser sich jetzt wohl höchstens durch Gewinnmitnahmen. Es wird spannend zu sehen sein, wo das Papier einen Boden ausbilden wird. Momentan ist das noch nicht abzusehen, es könnte aber durchaus noch weiter in Richtung 40 Euro gehen.





