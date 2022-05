Siemens: Einkommen erzielen bei stabilen Kursen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Mit 115 Euro handelt die Siemens-Aktie (DE0007236101) knapp 30 Prozent unter dem Allzeithoch von 158 Euro von Anfang Januar 2022 – ist die Aktie nun ein Schnäppchen oder tappen Anleger in die berüchtigte Value Trap? Befragt man die Analysten, dann sollte die Aktie in den nächsten 12 Monaten zwischen 129 Euro (Barclays) und 190 Euro (JP Morgan; total 8 Analysen im Zeitraum 1.4. bis 2.5.) notieren. Anleger, die auf einen Sicherheitspuffer nicht verzichten wollen, können mit konservativen Einkommensstrategien bereits bei seitwärts verlaufenden Kursen attraktive Erträge realisieren.

Aktienanleihe mit 8 Prozent p.a. Kupon (März 2023)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD4A4F3 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung bei Fälligkeit am 23.3.23 einen Kupon von 8 Prozent p.a. Die Rendite steigt durch den Preis unter pari auf 12,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 16.3.23 über dem Basispreis von 110 Euro schließt – sonst gibt’s 9 Aktien nach Bezugsverhältnis (=1.000/110 Euro, Bruchteile in bar).

Klassisches Express-Zertifikat mit 35 Prozent Puffer und maximal 4 Jahren Laufzeit

Die Konditionen des Express-Zertifikats der HVB mit der ISIN DE000HVB6LN0 werden am 6.5.22 definiert: Der Tilgungslevel wird auf 100 Prozent, die lediglich am finalen Bewertungstag aktive Barriere auf 65 Prozent des Schlusskurses festgelegt. Notiert die Siemens-Aktie am ersten der dreimonatigen Beobachtungstage (3.8.22) oberhalb des Tilgungslevels, erhalten Anleger die Rückzahlung des Nennbetrags von 1.000 Euro und zusätzlich einen Express-Kupon von 40,50 Euro. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit zumindest bis zum nächsten Beobachtungstag (3.11.22), bei einer vorzeitigen Fälligkeit steigt der Kupon nun auf 81 Euro usw. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, entscheidet am finalen Bewertungstag (4.5.26) die Höhe des Aktienkurses über den Rückzahlungsbetrag: Liegt er auf oder oberhalb der Tilgungsschwelle, erhalten Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.648 Euro; unterhalb der Tilgungsschwelle, jedoch oberhalb der Barriere erhalten sie den Nominalbetrag von 1.000 Euro und unterhalb der Barriere erfolgt eine Lieferung von Siemens-Aktien nach Bezugsverhältnis (1.000 Euro / Tilgungslevel, Bruchteile im Barausgleich). Das Zertifikat kann noch bis zum 5.5.22 mit einem Ausgabeaufschlag von 0,75 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Beide Zertifikate eignen sich für Anleger, die auf aktuellem Kursniveau von einer Seitwärtsbewegung profitieren oder den günstigen Erwerb der Aktie vorbereiten wollen. Die Aktienanleihe ermöglicht Anlegern ein unbedingtes, das Express-Zertifikat ein bedingtes Kuponeinkommen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen