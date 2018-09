Siemens-Discount-Call mit 40% Seitwärtschance

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Genau wie der DAX-Index befand sich auch die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) vor einem Monat ziemlich stark unter Druck. Innerhalb weniger Tage gab der Aktienkurs von 114 Euro (28.8.18) auf 108 Euro nach. In den vergangenen Wochen wurde die Talfahrt des Aktienkurses im Bereich von 108 Euro beendet. Der in Aussicht stehende Großauftrag aus dem Irak könnte durchaus als stabilisierender Faktor für den Aktienkurs angesehen werden.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der Siemens-Aktie auf dem aktuellen Niveau nicht all zu hoch sein sollte, könnte eine Investition in Discount-Calls interessant sein.

Discount-Call mit Basispreis bei 105 Euro

Der DZ Bank-Discount-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, Cap bei 110 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DD4DGU2, wurde beim Aktienkurs von 111,10 Euro mit 3,52 – 3,57 Euro gehandelt. Wenn die Siemens-Aktie am 21.12.18 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses (110 Cap – 105 Basispreis)x1, im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in drei Monaten die Chance auf einen Ertrag von 40 Prozent wenn die Aktie nicht auf 110 Euro oder darunter nachgibt. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 108,57 Euro wird der Schein mit 3,57 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 105 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Basispreis bei 100 Euro

Für Anleger mit geringerer Risikobereitschaft könnte der HVB-Bank-Discount-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Cap bei 105 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.12.18, ISIN: DE000HX0SND2, interessant sein. Beim Aktienkurs von 111,10 Euro wurde der Discount-Call mit 4,20 – 4,23 Euro taxiert.

Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag oberhalb von 105 Euro, dann wird die Rückzahlung des Scheines mit dem Höchstbetrag von 5 Euro erfolgen, was einem Gewinn in Höhe von 18,20 Prozent entsprechen wird. Dieser Schein wird wertlos verfallen, wenn die Siemens-Aktie am 19.12.18 auf oder unterhalb von 100 Euro notiert.

Walter Kozubek