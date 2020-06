Siemens: Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Rally

Auch die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101), die innerhalb des Zeitraumes vom Dezember 2019 bis März 2020 von 119 Euro auf 59 Euro halbiert hatte, konnte in den vergangenen Tagen wieder ihr „Vor-Corona-Niveau“ im Bereich von 109 Euro erreichen. In den vergangenen Tagen korrigierte die Aktie allerdings wieder auf bis 94,81 Euro (15.6.20). Mittlerweile legte die Aktie die vorübergehende Schwäche wieder ab. Im frühen Handel des 23.6.20 notierte die Aktie bei 104,40 Euro.

Wegen der schlanker gewordenen Strukturen und der attraktiven Margen stufen die Experten von RBC Capital Markets die Siemens-Aktie in ihrer neuesten Analyse mit einem Kursziel von 115 Euro als „Outperform“ ein. Bereits dann, wenn die Siemens-Aktie in Kürze wieder das Zwischenhoch bei 109,44 Euro vom 8.6.20 erreichen kann, wird eine Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, Bewertungstag 17.8.20, BV 0,1, ISIN: CH0525366776, wurde beim Aktienkurs von 104,40 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro gehandelt.

Gelingt der Siemens-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder der Anstieg auf 109,44 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,79 Euro (+55 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 99,887 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 99,887 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB1XQ49, wurde beim Aktienkurs von 104,40 Euro mit 0,54 – 0,55 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 109,44 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,95 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,027 Euro Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,027 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ3DRT3, wurde beim Aktienkurs von 104,40 Euro mit 0,79 – 0,80 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 109,44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,24 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek