Siemens-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse vermittelt das Chartbild der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Siemens-Aktie startete vor knapp einem Jahr nach einem Tief bei 58,77 EUR zu einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie zunächst auf ein Hoch bei 120,66 EUR. Anfang Januar 2021 brach der Wert aus einer längeren Konsolidierung nach oben aus und schoss anschließend auf ein neues Allzeithoch bei 137,52 EUR nach oben. Nach diesem Hoch vom 02. Februar konsolidierte der Titel erneut und setzte dabei auf die Oberkante des Aufwärtsgaps vom 22. Januar 2021 zurück.

Ausblick: Das Chartbild der Siemens-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter zulegen. Ein Anstieg in Richtung 140,48 EUR und 147,31 EUR erscheint möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 131,93 EUR und damit in den gebrochenen kurzfristigen Abwärtstrend zurückfallen, dann würden Abgaben in Richtung 124,22 EUR drohen, womit das Aufwärtsgap vom 22. Januar geschlossen werden würde.“

Gelingt es der Siemens-Aktie, in den nächsten Wochen auf 147 zuzulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 140 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 140 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA22L54, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 134,20 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 147 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,07 Euro (+106 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 122,3167 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 122,3167 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF6A6Z9, wurde beim Siemens-Kurs von 134,20 Euro mit 1,24 – 1,25 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 147 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,46 Euro (+97 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek