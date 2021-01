Siemens-Calls: Gut gelaufen mit Chance auf mehr

Mit den am 20.1.21 an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukten auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) konnten Anleger nach dem heutigen Kurssprung bereits Gewinne von bis zu 158 Prozent erzielen. Die über den Erwartungen liegenden vorläufigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal sorgten dafür, dass die Siemens-Aktie im frühen Handel des 22.1.21 ein Jahreshoch bei 131,34 Euro erreicht, das allerdings in weiterer Folge nicht ganz gehalten werden konnte.

Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die Siemens-Aktie in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 145 Euro (Jefferies & Company) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Rally noch prolongieren. Wenn die Aktie die aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 135 Euro fortsetzen kann, dann wird sich auch auf dem hohen Niveau noch eine Investition in Long-Hebelprodukte auszahlen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 15.3.21, BV 0,1, ISIN: CH0572185640, wurde beim Aktienkurs von 128,94 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro gehandelt.

Kann die Siemens-Aktie in spätestens einem Monat ihren Höhenflug auf 135 Euro ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 123 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 123 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JJ4GL44, wurde beim Aktienkurs von 128,94 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 135 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,20 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 119,757 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 119,757 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV0LNW3, wurde beim Aktienkurs von 128,94 Euro mit 0,93 – 0,94 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 135 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,52 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek