Siemens-Calls mit 93%-Chance bei Fortsetzung des Aufwärtstrends

Nach der Veröffentlichung der unter den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen rutschte der Kurs der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) Mitte August 2019 auf bis zu 85 Euro ab. Danach legte die Aktie des dividendenstarken DAX-Schwergewichtes zügig um 40 Prozent auf bis zu 119,60 Euro zu. Von diesem, am 2.12.19 verzeichneten Jahreshöchststand, gab die Aktie in den vergangenen Tagen leicht nach.

Risikobereite Anleger, die der Siemens-Aktie, die in einer neuen Analyse von J.P.Morgan Chase mit einem Kursziel von 133 Euro zum Kauf empfohlen wird, nach dem leichten Rücksetzer auf derzeit 116,48 Euro eine Wiederaufnahme der Rally zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 17.2.20, BV 0,1, ISIN: CH0455113040, wurde beim Aktienkurs von 116,48 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in spätestens Monat nach der Überwindung des Jahreshöchstkurses zumindest auf 123 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,85 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109,8314 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 109,8314 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM2W857, wurde beim Aktienkurs von 116,48 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in nächster Zeit der Anstieg auf die Marke von 123 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,31 Euro (+93 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,241 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,241 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ4P3H4, wurde beim Aktienkurs von 116,48 Euro mit 1,24 – 1,25 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 123 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei auf 1,87 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek