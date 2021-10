Siemens-Calls mit 86%-Chance bei Kurserholung auf 144 Euro

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) geriet nach ihrem Allzeithoch vom 17.9.21 bei 151,86 Euro ordentlich unter Druck. Im frühen Handel startete die Aktie mit einem Minus von einem Prozent im Bereich von 136,40 Euro in die neue Handelswoche.

In der Erwartung eines starken Ergebnisses und eines günstigen Ausblicks für das nächste Jahr bekräftigten etliche Experten mit Kurszielen von bis zu 177 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann sich die Siemens-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 144 Euro, dem Niveau vom 30.9.21, erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 135 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 135 Euro, Bewertungstag 17.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF34094, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 136,60 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 144 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,06 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 129,842 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 129,842 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF7B5A6, wurde beim Siemens-Kurs von 136,60 Euro mit 0,75 – 0,76 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 144 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,41 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,535 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,535 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA4R761, wurde beim Siemens-Kurs von 136,60 Euro mit 1,13 – 1,14 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 144 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,84 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek