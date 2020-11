Siemens-Calls mit 81%-Chance bei Kursanstieg auf 119,30 Euro

Notierte die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) noch am 30.10.20 bei 98,50 Euro, so wurde sie am 9.11.20 nach dem generellen Kurssprung des Marktes zeitweise bei 119,30 Euro gehandelt. Am 11.11.20 beendete die Aktie bei 117,52 Euro den Handelstag. Nach der heutigen Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020, die naturgemäß von der Corona-Krise beeinträchtigt waren, die aber vom Konzern als positiv interpretiert wurden, brach der Aktienkurs - unter anderem auch wegen der Kürzung der Dividende um 40 Cent - im frühen Handel des 12.11.20 um nahezu fünf Prozent ein.

In der brandaktuellsten Expertenanalyse wird die Siemens-Aktie mit Kurzielen von bis zu 125 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfohlen. Wer der Siemens-Aktie nach dem heutigen Kursrutsch wieder einen Kursanstieg auf das Niveau vom 9.11.20 bei 119,30 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 11.1.21, BV 0,1, ISIN: CH0572185541, wurde beim Aktienkurs von 113,54 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro gehandelt.

Gelingt der Siemens-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 119,30 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,99 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 108,0756 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 108,0756 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF301U7, wurde beim Aktienkurs von 113,54 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 119,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,12 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,097 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,097 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB7TGB6, wurde beim Aktienkurs von 113,54 Euro mit 0,87 – 0,88 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 119,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,42 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek