Siemens-Calls mit 76%-Chance bei Erreichen des alten Hochs

Nach ihrem Allzeithoch vom 17.9.21 bei 151,86 Euro gab die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) bis Mitte Oktober 2021 auf bis zu 134 Euro nach. Nach einer kurzen Seitwärtsphase mit freundlicher Tendenz beschleunigte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung, die am 2.11.21 beim Tageshoch bei 145,40 Euro gipfelte.

Die neuen Einschätzungen der Analysehäuser, wie beispielsweise Jefferies & Company, die ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie nach den guten Zahlen des US-Mitbewerbers Rockwell Automation mit einem Kursziel von 190 Euro bekräftigten, könnten sich auch in Zukunft positiv auf den Aktienkurs auswirken. Gelingt der Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 144,50 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ein Anstieg auf das alte Hoch bei 151,86 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 145 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 145 Euro, Bewertungstag 17.01.22, BV 0,1, ISIN: CH1102749988, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 144,50 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 151,86 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,02 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 136,4660 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 136,4660 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH6RRJ9, wurde beim Siemens-Kurs von 144,50 Euro mit 0,86 – 0,87 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 151,86 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,53 Euro (+76 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,601 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,601 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV378V7, wurde beim Siemens-Kurs von 144,50 Euro mit 1,30 – 1,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 151,86 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,02 Euro (+54 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek