Siemens-Calls mit 194%-Chance bei Kursanstieg auf 130€

Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im April 2017 bei 133,50 Euro ein Allzeithoch erreichte, geriet der Aktienkurs in den darauf folgenden Monaten stark unter Druck. Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Aktie erst an der Unterstützung bei 108,56 Euro einen Boden aus und näherte sich danach wieder dem Widerstand im Bereich von 126,14 Euro an. Wenn die Aktie nach dem freundlichen Start in das neue Börsenjahr die 123,31 Euro-Marke überwinden kann, dann könnte dies einen Kursanstieg auf 133,50 Euro, der sich in weiterer Folge auf bis zu 150 Euro ausweiten könnte, auslösen. Unterhalb von 113,60 Euro wird sich das Chartbild eintrüben.

Für Anleger, die beim aktuellen Siemens-Kurs von 122,50 Euro davon ausgehen, dass die Aktie auf ihrem Weg zum alten Allzeithoch innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 130 Euro zulegen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 14.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000HU922T3, wurde beim Aktienkurs von 122,50 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in einem Monat zumindest auf 130 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,53 Euro (+194 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 116,555 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 116,555 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD4BJ07, wurde beim Aktienkurs von 122,50 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 130 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,34 Euro (+109 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 108,60 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 101,5054 Euro, KO-Marke bei 108,60 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GD189Z8, wurde beim Aktienkurs von 122,50 Euro mit 2,107 – 2,114 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 130 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 2,85 Euro (+35 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek